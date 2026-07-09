Quality Engineer
Preform AB / Organisationsutvecklarjobb / Laxå Visa alla organisationsutvecklarjobb i Laxå
2026-07-09
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Vill du vara spindeln i nätet, ansiktet utåt och den strategiska skölden mot våra absolut största kunder inom fordonsindustrin? Trivs du i en dynamisk miljö med korta beslutsvägar där ditt arbete gör en verklig, mätbar skillnad varje dag? Då är det dig vi söker!
Som Quality Engineer (QE) hos oss på Preform får du en nyckelroll i vår fortsatta tillväxt resa. Du blir vår primära länk till krävande OEM-kunder och ansvarar för att vår produktkvalitet möter deras strikta förväntningar.
På ett mindre bolag som vårt slipper du tunga hierarkier och byråkrati. Du rapporterar direkt till Platschef och har ett stort personligt mandat. Du rör dig smidigt mellan tekniska, strategiska problemlösningar och hantering av digitala portaler.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att agera primär kontaktperson för våra fordons kunder i alla kvalitetsfrågor samt navigera och uppdatera specifika OEM-kund portaler.
Självständigt driva och ansvara för produktions godkännande processer och kvalitetssäkring i produktions flödet.
Ansvara för reklamationsärenden och strukturerat driva problemlösning enligt 8D-metoden.
Översätta kundernas specifika krav till vår egen produktion och samarbeta tätt med produktionstekniker och operatörer på golvet för att säkra processerna.
För att lyckas i rollen är du en person med en stark diplomatisk förmåga och ett stabilt "skinn på näsan". Du behåller lugnet och agerar strukturerat även när tempot är högt och kraven från kunden är strikta. Du är kommunikativ, affärsmässig och har förmågan att bygga långsiktiga, tillitsfulla relationer med både globala inköpare och interna team.
Dokumenterad erfarenhet av kvalitetsarbete inom fordonsindustrin, gärna i en kund nära roll är meriterande.
Förståelse för kvalitetsledningssystemet IATF 16949 och fordonsindustrins Core Tools (APQP, PPAP, FMEA).
Stark vana av strukturerad problemlösning genom 8D-metoden och rot orsaksanalyser.
Då våra kunder är globala aktörer är flytande engelska i både tal och skrift ett absolut krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via mail
E-post: info@preform.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Quality Engineer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Preform AB
(org.nr 556565-2137)
Esabvägen (visa karta
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695 30 LAXÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Preform AB Jobbnummer
9998067