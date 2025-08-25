Quality Assurance Specialist
Vi på randstad söker nu en Senior Quality Specialist för ett konsultuppdrag på AstraZeneca.
Senior Quality Specialist I till QA Respiratory - Sweden Operations
Gillar du problemlösning? Vågar du ta beslut? Vill du bidra i kvalitetssäkringen av våra läkemedel?
Allt vi gör, gör vi för att göra människors liv bättre. Vi är verksamma i mer än 100 länder världen över och ett av Sveriges viktigaste exportföretag.
Det här är platsen för dig som är driven, tar personligt ansvar och motiveras av nya utmaningar och oändliga möjligheter. För att bygga vidare på vårt gemensamma ansvar att göra skillnad för människor, miljön och samhället.
Vi söker nu en Senior Quality Specialist I till vår kvalitetssäkringsgrupp inom Site Respiratory som stödjer AstraZenecas största produktionsenhet Sweden Operations i Södertälje, med kvalitetssäkring.
Du får ett självständigt arbete med stor möjlighet till eget lärande och du blir en nyckelperson som skyddar våra produkter, tillverkningstillstånd och patienter.
Inom kvalitetsorganisationen är vårt arbete både viktigt och värdefullt. Vi svarar på en stor variation av komplexa förfrågningar, vi ger aldrig upp utan arbetar flitigt för att se till så att våra patienter får medicin av hög kvalité och säkerhet.
Varför AstraZeneca?
Välkommen till ett företag som främjar inkludering och mångfald. Hos oss får du ta del av ett brett nätverk och högpresterande team som genom stöd, tillit och respekt månar om att du ska trivas och lyckas.
Vi har en hög ambition och en tydlig strategi om hur vi når dit. Vårt fokus på tillväxt och innovation betyder att det alltid finns spännande och innovativa produkter att kvalitetssäkra när vi tar våra produkter ut på den globala marknaden.
För mer information:
Se filmen ?Få en inblick i livet på Quality Operations": https://www.youtube.com/watch?v=TJMDySYMA8s
samt läs mer om oss på hemsidan: https://www.astrazeneca.se/karriar.html
Bli en del av vår miljö, full med expertis och briljans - med tro att bra alltid kan bli bättre!
Ansvarsområden
Din roll
Organisatoriskt tillhör du en grupp om ca 30 personer som stödjer tillverkningen på Site Respiratory i Snäckviken.
Du kommer att arbeta nära den spännande och dynamiska produktionen och vara med "där det händer". Dagligen deltar du i tvärfunktionella diskussioner vid produktionslinjen och tar avvägda beslut om hur produktionen ska löpa vidare utifrån kvalitetsaspekten. Att granska och godkänna protokoll från tillverkningen och därmed ansvara för att våra produkter håller rätt kvalitet och uppfyller ställda krav är också en del av din vardag.
Rollen har ofta en utredande karaktär där du inhämtar fakta och använder ditt logiska tänkande för att komma fram till beslut. Arbetet är självständigt och uppgifterna breda, du har stor möjlighet till eget lärande, och som representant för ditt område behövs mod, engagemang, beslutsamhet och integritet.
Vi har ett nära samarbete inom våra grupper samt med övriga stödfunktioner såsom kvalitetskontroll, processteknik och underhåll, därför ställs höga krav på flexibilitet och god förmåga att kommunicera. Din ståndpunkt kan komma att utmanas och du behöver kunna motivera dina beslut på ett bra sätt med både övertygelse och ödmjukhet.Kvalifikationer
Vilken kompetens söker vi?
• Naturvetenskaplig universitets- eller högskoleexamen om minst 4 år. Utbildningsinriktning kan t.ex. vara civilingenjör inom bioteknik, kemi- eller läkemedelsinriktning, eller en apotekarexamen
• Minst ett års erfarenhet av arbete inom QA
• Goda kunskaper om läkemedelsframställning enligt gällande regelverk och Good Manufacturing Practice (GMP)
• Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande med tidigare erfarenhet av arbete i projektform, från tillverkning, kvalitetskontroll, kvalitetssäkring av läkemedel, myndighetsinspektioner, förbättringsarbete eller validering/kvalificering. Även kunskaper inom LEAN är till din fördel. Vi ser gärna att du har ett intresse för digital teknik, system och processer.
För att lyckas och trivas i rollen krävs att du är en driven, lösningsorienterad person som tycker om att göra förändringar - stora som små. Du trivs med ett stort kontaktnät, kan tillgodose flera kunders olika behov och samtidigt prioritera ditt eget arbete. Du har förmågan att kommunicera på ett bra, förtroendeingivande sätt och hanterar de många kontaktytorna och ibland tuffa besluten med engagemang och integritet.Om företaget
Ej specificerad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
