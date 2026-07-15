Putsare/Murare
Bunova AB / Grovarbetarjobb / Upplands Väsby Visa alla grovarbetarjobb i Upplands Väsby
2026-07-15
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Putsare och murare sökes
Vi söker erfarna putsare och murare för kommande och pågående byggprojekt. Våra kunder är etablerade byggföretag som erbjuder varierande och utvecklande uppdrag i en trygg och trivsam arbetsmiljö.
Hos oss får du arbeta med utvecklande uppdrag där kvalitet, yrkesskicklighet och samarbete står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Som putsare och murare kommer du att arbeta med:
Putsning av fasader och väggar
Murning av väggar, fasader och andra konstruktioner
Renovering och reparation av puts- och murverk
Förberedande arbete, exempelvis underarbete och montering av nät
Arbete enligt ritningar och gällande säkerhetsföreskrifter
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av puts- och murningsarbete inom bygg- eller renoveringsprojekt
Trivs med både självständigt arbete och arbete i team
Är noggrann, ansvarstagande och har god fysik
Har yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet
Har B-körkort (meriterande, men inget krav)
Kan kommunicera på svenska,albanska eller engelska
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Info@bunova.se
Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation via vårt rekryteringssystem. Urval sker löpande – vänta därför inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
E-post: Info@bunova.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bunova AB
(org.nr 556995-3788)
Johanneslundsvägen 12 (visa karta
)
194 61 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10003747