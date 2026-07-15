Putsare/Murare

Bunova AB / Grovarbetarjobb / Upplands Väsby
2026-07-15


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Putsare och murare sökes
Vi söker erfarna putsare och murare för kommande och pågående byggprojekt. Våra kunder är etablerade byggföretag som erbjuder varierande och utvecklande uppdrag i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Hos oss får du arbeta med utvecklande uppdrag där kvalitet, yrkesskicklighet och samarbete står i fokus.

Publiceringsdatum
2026-07-15

Dina arbetsuppgifter
Som putsare och murare kommer du att arbeta med:

Putsning av fasader och väggar

Murning av väggar, fasader och andra konstruktioner

Renovering och reparation av puts- och murverk

Förberedande arbete, exempelvis underarbete och montering av nät

Arbete enligt ritningar och gällande säkerhetsföreskrifter

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av puts- och murningsarbete inom bygg- eller renoveringsprojekt

Trivs med både självständigt arbete och arbete i team

Är noggrann, ansvarstagande och har god fysik

Har yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet

Har B-körkort (meriterande, men inget krav)

Kan kommunicera på svenska,albanska eller engelska

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Info@bunova.se

Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation via vårt rekryteringssystem. Urval sker löpande – vänta därför inte med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13
E-post: Info@bunova.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bunova AB (org.nr 556995-3788)
Johanneslundsvägen 12 (visa karta)
194 61  UPPLANDS VÄSBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10003747

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