Purchasing Manager - Orkla Foods Sverige

Vill du vara med och forma framtidens marina inköp? Du kommer driva förändring, bygga relationer och skapa långsiktigt värde - med både havet och hållbarhet som ledstjärnor.
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag. Ca 90 procent av den mat och dryck vi säljer i Sverige tillagar vi lokalt på någon av våra 7 anläggningar i Eslöv, Fågelmara, Kumla, Kungshamn, Tollarp, Vansbro och Örebro. Vi går i täten för hållbar produktutveckling och innovation genom våra välkända varumärken som Felix, Grandiosa, Abba, Kalles, BOB, Ekströms, Risifrutti, Önos, FUN Light, Anamma, Krögarklass, och Paulúns. Vi har en omsättning på cirka 6 miljarder kronor och vårt huvudkontor i Malmö. Vår vision är att vi vill skapa "En bättre vardag" genom att leva upp till våra värdeord - modig, pålitlig och inspirerande.
RollbeskrivningSom Purchasing Manager på Orkla Foods Sverige i Kungshamn får du en ledande roll med helhetsansvar för inköp av marina råvaror. Här får du möjlighet att påverka både företagets resultat och hållbarhetsarbete varje dag. Du leder ett team på 2 personer och arbetar nära verksamheten, leverantörer och interna samarbetspartners för att säkerställa rätt kvalitet, leverans och kostnad. Rollen kombinerar strategiskt och operativt arbete - från att utveckla inköpsstrategier och leda förhandlingar till att analysera data och driva förbättringsinitiativ som ger hållbara resultat över tid. Genom att arbeta proaktivt med leverantörsbasen identifierar du både risker och möjligheter och ser till att ligga steget före.
Arbetsuppgifter Driva och utveckla strategiska inköpsprocesser med fokus på hållbarhet, kvalitet och kostnadseffektivitet.
Delta i tvärfunktionella projekt inom inköp och följa upp projektaktiviteter i ett nära samarbete med olika team.
Etablera, förhandla och utveckla leverantörsrelationer samt aktivt arbeta med leverantörsutvärdering och uppföljning.
Ansvara för specifika inköpsområden för att bygga och bibehålla en god känsla för marknaden och branschpraxis.
Fungera som länk mellan inköp och interna avdelningar. Etablera och underhålla starka relationer samt samarbeta effektivt med olika intressenter.
Säkerställa att leverantörer följer OFS och Orklas krav, inklusive CoC och compliance.
Uppföljning av nyckeltal (KPI:er) och analys av inköpsdata för att identifiera och genomföra förbättringar.
Ansvara för kontakten med intresseorganisationer kopplade till marint och fiskeribranschen.
Personalansvar för 2 medarbetare och budgetansvar för teamets omkostnader.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en engagerad och kommunikativ ledare med starkt intresse för inköp, hållbarhet och utveckling av processer. Du kombinerar strategiskt tänkande med handlingskraft och trivs i en dynamisk miljö där samarbeten med olika intressenter är en naturlig del av vardagen. Med din förmåga att engagera och motivera skapar du ett team som arbetar mot samma mål samtidigt som du är prestigelös och aktivt deltar i verksamheten när det behövs, till exempel vid kvalitetskontroller. Du kombinerar affärssinne, analysförmåga och struktur med modet att utmana arbetssätt, fatta beslut och driva förbättringar.
Kvalifikationer och erfarenhet Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat inköpsarbete, gärna inom tillverkande industri, särskilt FMCG.
Mycket god erfarenhet av förhandling, leverantörsutveckling och arbete i inköps- och affärssystem.
Akademisk utbildning inom Business Administration, ekonomi eller motsvarande.
Utmärkta ledarskaps- och samarbetsfärdigheter, med förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet med Excel, BI- och uppföljningssystem.
Är du redo för en ny utmaning? Skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande, därför ser vi fram emot att få din ansökan så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta: Nathalie Cullenham Corbeus Talent Acquisition Specialist nathalie.cullenhamcorbeus@incopia.se
0735 18 25 45
I denna rekrytering samarbetar Orkla Foods Sverige med Incopia - specialister inom supply chain och inköp. Tjänsten avser en tillsvidare anställning direkt hos Orkla Foods Sverige.
