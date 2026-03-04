Purchaser till Coromatic
Coromatic AB / Inköpar- och marknadsjobb / Halmstad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Halmstad
2026-03-04
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coromatic AB i Halmstad
, Kristianstad
, Staffanstorp
, Malmö
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett team där kollegor delar kunskap, stöttar varandra och arbetar mot samma mål? Söker du en arbetsplats som präglas av förtroende, ansvar och utveckling? Då kan Coromatic vara helt rätt för dig.
Hos oss får du ett ansvarsfullt och omväxlande jobb där du bidrar till att viktiga samhällsfunktioner - som sjukhus, räddningstjänster och andra verksamhetskritiska miljöer - kan bedriva sin verksamhet utan avbrott. Vårt arbete gör direkt skillnad, varje dag.
Om rollen
Supply Chain & Procurement ansvarar för att säkerställa effektiva inköp, stabila materialflöden och välfungerande leverantörssamarbeten genom hela verksamheten. För oss är kostnadseffektivitet, kvalitet och leveransprecision centralt - och det är här du kommer in i bilden.
Som Purchaser har du en bred och viktig funktion. Du arbetar både operativt och taktiskt inom vår kategoristruktur och stödjer projektverksamhet, produktion och inköp av indirekt material. Rollen innebär ett stort eget ansvar, men du arbetar nära Category Managers och Project Procurement Managers i dialoger, analyser och förbättringsarbete. Tillsammans utvecklar ni flöden, arbetssätt och leverantörsrelationer som gör verklig skillnad i vår leveranskedja.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ansvara för operativa och kostnadseffektiva inköp
• Hantera hela P2P-processen - från inköpsförfrågan till orderläggning, leveransuppföljning och dokumentation
• Ta emot och utvärdera inköpsförfrågningar samt skapa och administrera beställningar
• Följa upp leveranser och analysera leveransprecision i dialog med leverantörer och interna beställare
• Underhålla och kvalitetssäkra leverantörs- och produktdata (masterdata)
• Delta i leverantörsutvärderingar avseende kvalitet, totalkostnad och leveransförmåga
• Stötta Category Managers och PPM i uppföljning och utveckling av leverantörer
• Bidra till leverantörskvalificering och onboarding
• Driva förbättringsinitiativ som bidrar till sänkta kostnader och förbättrad servicegrad
Rollen innebär inget personal- eller budgetansvar, men du har ett tydligt ansvar för kvalitet, struktur och leveranssäkerhet inom ditt område.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Minst 3 års erfarenhet av operativt inköp inom tillverkande industri (eller motsvarande)
• Yrkesutbildning inom inköp
• Erfarenhet av förhandling och professionell leverantörsdialog
• Vana av att arbeta i inköps- eller affärssystem
• God förståelse för P2P-processer
• Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska
Meriterande är högskoleutbildning inom inköp, intresse för teknik samt erfarenhet av system som Monitor och Visma.Publiceringsdatum2026-03-04Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
• Strukturerad och metodisk, med god förmåga att planera och prioritera
• Analytisk och van att arbeta datadrivet
• Stabil och trygg även när tempot är högt
• Samarbetsinriktad och prestigelös, med fokus på gemensamma mål
Du uppskattar en självständig roll där noggrannhet och tydlig kommunikation är avgörande.
Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7 och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.
Coromatic har mer än 800 anställda och har levererat lösningar och tjänster till över 5 000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON-koncernen.
Låter vi som rätt match för dig? Välkommen in med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna rekryterande chef Ann-Cathrin Kalomiraki på +46 72 315 75 00
Har du frågor om processen? Kontakta gärna ansvarig rekryterare Susheela Stengård på +46 70 686 44 44 Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coromatic AB
(org.nr 556578-6414) Jobbnummer
9776173