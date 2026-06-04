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AP&T Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Tranemo Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Tranemo
2026-06-04
, Svenljunga
, Gislaved
, Gnosjö
, Ulricehamn
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Välkommen till AP&T!
AP&T är en ledande aktör inom metall & fiberformning med fokus på plåtformningsindustrin. Vi strävar efter att ligga i framkant när det gäller innovation och hållbarhet, och vi är ständigt på jakt efter nya idéer och perspektiv. Vi designar och utvecklar produkter, processer samt tjänster inom plåtformningsindustrin, med huvuduppdraget att hjälpa våra svenska och internationella kunder till största möjliga framgång.
Vi utvecklar och levererar kompletta produktionslinjer, enskilda pressar, automationer, ugnssystem och relaterade servicetjänster till kunder framför allt inom fordonsindustrin. I Sverige är vi placerade i Ulricehamn, Tranemo och Lagan. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka framtiden, samtidigt som du utvecklar dina färdigheter i en professionell miljö.
Hos AP&T blir du en viktig del i arbetet med att skapa innovativa lösningar för våra kunder tillsammans med kompetenta, nyfikna och engagerade kollegor.
Allt vårt arbete utgår från våra värderingar; Believe in People, Business Committed och Curiosity.
Om rollen
I rollen som Inköpare på AP&T arbetar du med intressanta leverantörer i en internationell miljö. Rollen innebär att införskaffa det direkta såväl som indirekta material som AP&T behöver för att upprätthålla sin verksamhet. Du får stor frihet under ansvar och utgör en nyckelspelare i verksamheten och i de projekt som du tillsammans med kompetenta kollegor driver. Rollen erbjuder en stor variation i det dagliga arbetet. Resor i tjänsten kan förekomma och placeringsort är i Tranemo.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Upphandla direkt och indirekt material och tjänster
Säkra rätt leverans-, kvalité- och prisnivå
Aktivt delta i möten både externt och internt
Aktivt driva förbättringsarbeten
Hantera kvalitétsavvikelser mot leverantörer
Utvärdera nya leverantörerPubliceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
Relevant utbildning från högskola/universitet inom ingenjör, ekonomi, logistik eller motsvarande.
Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Kunskap i MS Office (främst Excel)
B-körkort
Meriterande
Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Erfarenhet från flera olika affärssystem
Tidigare erfarenhet att driva förbättringsarbeten
Tekniskt intresse/bakgrundProfil
Som person är du kommunikativ, relationsskapande och trivs i en roll med många kontaktytor. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och drivs av att utveckla och förbättra arbetssätt. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och bidrar till ett effektivt samspel mellan olika delar av organisationen.
Du arbetar strukturerat och har en analytisk och lösningsorienterad förmåga som hjälper dig att hantera förändrade förutsättningar och affärsmässiga krav. Du är flexibel, tydlig i din kommunikation och delar information på ett öppet och transparent sätt.
Information om anställningen
Lön - Månadslön. Enligt överenskommelse.
Anställningsvillkor - Heltid 100%, dagtid.
Startdatum - Enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett arbete med goda utvecklingsmöjligheter i ett internationellt företag. Du kommer att ha en individuell utvecklingsplan och kontinuerliga avstämningar med din närmaste chef. Utöver ovanstående erbjuds ett utmanande och varierande arbete med stor möjlighet att utveckla våra arbetssätt och metoder.
Som anställd på AP&T erbjuder vi förutom karriär- och utvecklingsmöjligheter andra förmåner som exempelvis friskvårdsbidrag, tjänstepension, flexibel arbetstid och kollektivavtal.
Läs mer om AP&T på www.aptgroup.com/company/about-apt
Intervjuer sker löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tillämpar logik- och personlighetstester samt bakgrundskontroller i rekryteringsprocessen.
Vid frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta Purchasing Manager Oskar Björk, oskar.bjork@aptgroup.com
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AP&T Sweden Aktiebolag
(org.nr 556338-1465), http://www.aptgroup.com
Industrigatan 5 (visa karta
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514 24 TRANEMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ap&T Sweden AB Jobbnummer
9947504