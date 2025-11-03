PTP-psykolog, Mariehems hälsocentral Umeå
2025-11-03
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i primärvården. Viktiga utvecklingsområden för oss är behovsanpassat vårdutbud och utveckla digitala tjänster. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Primärvårdsverksamheten i Umeå med krans är indelad i fyra basenheter; Nord, Syd, Väst och Öst. I våra basenheter ingår större och mindre hälsocentraler i stad och på landsbygd.
Mariehems hälsocentral har cirka 12 000 listade patienter. Ligger på Mariehem i Umeå. På fem minuter promenerar man ner till Nydalasjön. Mariehems hälsocentral är en del av primärvårdsområde Nord som också inkluderar Sävar, Robertsfors samt Ersboda hälsocentral.
Vi söker nu en PTP-psykolog med placering vid Mariehems hälsocentral. Låter detta intressant för dig - då är du varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Som PTP-psykolog hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Du stödjer och utvecklar människor i livets alla skeden. Du arbetar både självständigt och i team med bedömning, utredning och behandling under handledning.
Arbetsuppgifterna följer Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer. Du har handledare på plats och en välfungerande psykologgrupp. Du deltar i Region Västerbottens PTP-program med halvdagsträffar antingen förlagda i Umeå eller digitalt. Alla träffar är obligatoriska och innefattar temadagar som leds av en erfaren psykolog, studiebesök eller genomgångar av professionsjuridiska och etiska frågeställningar. Förutom kompetensutveckling får du tillfälle till erfarenhetsutbyte med andra PTP-psykologer.
På Mariehems hälsocentral arbetar psykolog tillsammans med PTP i team och har som ansvar att bemanna deras verksamhet gentemot hälsocentralens öppettider. Hälsocentralens öppettider är vardagar 8.00 till 17.00.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad psykolog med intresse för bedömningar, behandling med kognitiv beteendeterapi utifrån manual och klinisk beteendeanalys samt vara en del i en effektiv organisation med fokus på hög tillgänglighet för patienter. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som psykologassistent eller arbete där man arbetar självständigt i högt tempo.
Vi önskar att du kan utföra bedömningar och psykologisk behandling även på engelska. Du är en trygg och stabil person med ett professionellt förhållningssätt. Du tycker om att samarbeta och att finnas där för både medarbetare och patienter.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Enligt avtal.
