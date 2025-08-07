PTP-psykolog i VGR
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Habilitering är specialiserad hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi ger hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje individs unika behov och förutsättningar, och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.
Starta karriären i Västra Götalandsregionen - vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter på kvalitetscertifierade arbetsplatser.
Vi satsar på psykologers utveckling och erbjuder ett sammanhållet PTP-program! Varmt välkommen att söka PTP hos oss!
Beräknat tillträde: 2025-09-01
Visstidsanställning till: 2026-08-30
Anställningens omfattning: Heltid
Verksamhets/enhetsspecifik information
Vill du som PTP-psykolog ha ett omväxlande och lärorikt arbete, där du får möta barn/ungdomar och deras närstående? Då hoppas vi att du söker tjänsten hos oss på Habiliteringen Uddevalla, barn och ungdom.
Du kommer arbeta tillsammans med kollegor i psykologgruppen. Utöver psykologkollegorna kommer du i tvärprofessionellt team arbeta med andra yrkeskategorier såsom kuratorer, logopeder, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, specialpedagoger, läkare, sjuksköterskor och dietister. Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att genomföra utredningar, bedömningar och behandlingar inom ramen för Habiliteringens uppdrag, samt att utvärdera insatserna.
Ovanstående görs i nära samarbete med patienten, familj/företrädare samt övriga yrkesgrupper på mottagningen. Åtgärder till patienter kan ges individuellt eller i grupp under avgränsade perioder.
Du som PTP-psykolog kommer, utöver sedvanlig PTP-handledning, ha tillgång till ett gott stöd och hjälp från kollegor i vardagen, där vi är måna om att du ska trivas och utvecklas hos oss. Det finns också tillgång till regelbunden handledning i så väl behandling som utredning.Kvalifikationer
Du ska ha psykologexamen. Vi ser gärna att du har erfarenhet och ett stort intresse av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar. Kunskap om intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd och/eller rörelsehinder och behov relaterade därtill är meriterande.
Då vårt arbetssätt bygger på teamarbete kring patienten är erfarenhet av tvärprofessionellt arbetssätt meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet där personliga egenskaper som flexibilitet, självständighet och samarbetsförmåga är betydelsefulla.
Då det förekommer resor i tjänsten är B-körkort ett krav.
Övrigt
Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Rekryteringen sker löpande och du kan komma att bli kallad på intervju innan ansökningstiden gått ut. Vid tillsättning av tjänsten begär vi utdrag ur belastningsregistret.
Vi är en öppenvårdsmottagning med syfte att inneha en bred och djup kompetens för och om våra patienter. För oss är det viktigt med patientfokuserad vård där vi jobbar med fokus på att skapa värde för patienten, att vi har tillgänglighet och ett gott bemötande. För att nå hit behöver vi bedriva kunskapsbaserad vård men också våga prova nya arbetssätt. Du kan läsa mer om Habiliteringen på vår hemsida: http://www.vgregion.se/hoh
