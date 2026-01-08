Psykoterapeut till psykiatriska mottagningen
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri / Psykologjobb / Hudiksvall Visa alla psykologjobb i Hudiksvall
2026-01-08
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri i Hudiksvall
, Nordanstig
, Söderhamn
, Bollnäs
, Gävle
eller i hela Sverige
Psykiatriska mottagningen ansvarar för att i den öppna psykiatriska specialistvården bedriva insatser som främjar hälsa och ger ökad livskvalitet. Verksamheten arbetar aktivt för att ge ett gott bemötande, ha en hög tillgänglighet och uppvisa goda resultat. Psykiatriska mottagningsverksamheten i norra Hälsingland har en gemensam mottagning i Hudiksvall. I Bergsjö och Ljusdal finns filialverksamhet som tillhandahåller specialistpsykiatriska insatser till patienter med långvarig och låg funktionsnivå, så som exempelvis psykosproblematik. Arbetsplatsen har både KBT, KPT och PDT- kompetens och tillhandahåller handledning. På mottagningen finns även DBT-team, ERGT kompetens samt terapeutisk kompetens inom traumabehanding såsom EMDR och Prolonged exposure. Psykoterapi erbjuds både i grupp och individuellt.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i team bestående av läkare, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, kuratorer, skötare, arbetsterapeut, rehabiliteringskoordinator och medicinska sekreterare. Arbetet sker i samarbete även med våra egna enheter som heldygnsvård, akutteam och vårt SPOT-team (specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam). Samverkan sker också med andra offentliga verksamheter och vårdgrannar.
Som psykoterapeut hos oss kommer du bland annat att arbeta med att
• bedriva psykoterapi
• hjälpa till med utredningar och bedömningar
• delta i verksamhetens utvecklingsarbeten.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• ett lärorikt, spännande och intressant arbete
• omväxlande arbetsuppgifter i en verksamhet med kompetenta medarbetare vilka värnar om god sammanhållning
• vara med och driva utvecklingsarbeten framåt
• arbeta i en stimulerande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker en framåtsträvande och engagerad person som trivs i nära samarbete med alla mottagningens professioner i en omväxlande vardag. Du är intresserad av utveckling- och förbättringsarbete och trygg i din yrkesroll, och du har förmåga att bemöta människor på ett professionellt och empatiskt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
I rollen som psykoterapeut ska du
• vara legitimerad psykoterapeut eller ha genomgått grundläggande utbildning i psykoterapi.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av specialistpsykiatri.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Urval kan ske löpande, välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/58". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Kontakt
Maria Schenell, vårdenhetschef maria.schenell@regiongavleborg.se 0650-924 60 Jobbnummer
9674638