Arbetsledare till distrikt Uppsala/Västerås
Samhall Aktiebolag / Städarjobb / Enköping Visa alla städarjobb i Enköping
2026-07-26
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Om Samhall
Samhall finns till för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad där alla ses som en tillgång. Vårt uppdrag är att skapa meningsfulla jobb för personer med funktionsnedsättning. Varje år anvisas ca 2 000 personer till oss från Arbetsförmedlingen och det vi gör är att erbjuda dem en stabil plattform att stå på och möjlighet att träna sina förmågor och utveckla sin kompetens. Vårt viktigaste mål är att 1 500 personer varje år ska lämna oss för ett arbete utanför Samhall.
Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt uppdrag och våra mål högst närvarande. Övertygelsen om att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft för oss alla. Vi tror att du som läser detta känner lika starkt för det som vi.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall!
Jobbet som Arbetsledare
Som arbetsledare leder du medarbetare i den dagliga operativa driften och i nära samarbete med Områdeschefer stöttar du våra medarbetare i att upptäcka och utveckla sin kompetens för att på sikt lämna Samhall för en annan arbetsgivare. Det gör du bäst genom att lära känna dina medarbetare och jobba nära dem i vardagen.
I ditt dagliga arbete säkerställer du att allt fungerar som det ska för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas samt att våra kunder blir nöjda. Du rapporterar till Verksamhetschefen för orten.
Vad erbjuder vi dig?
Här utvecklas du som ledare oavsett tidigare erfarenhet och bygger dessutom specifik kunskap inom flera områden, bland annat kring att leda personer med funktionsnedsättning.
Här har du ett nationellt nätverk samtidigt som du lokalt ingår i ett distrikt där du har dina närmaste kollegor samt rapporterar till verksamhetschef. Du samarbetar också med olika stödfunktioner lokalt och centralt. Samhall befinner sig i viktig och spännande utveckling där dina perspektiv tas tillvara.
Vad tar du med dig in i rollen?
Som arbetsledare är du operativ, närvarande och ser vad som behöver göras. Att du har erfarenhet från och trivs i en verksamhet som präglas av högt tempo och med människan i centrum är ett krav.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
Erfarenhet av arbetsledande funktion
Erfarenhet inom lokalvård
Gymnasieexamen
Svenska flytande i både tal och i skrift
B-körkort
Då allt fler av våra kunder kräver säkerhetsprövning behöver du bli godkänd vid en säkerhetsprövning för att vara aktuell för anställning.
Förutom gedigen kunskap är det dock vår värdegrund som gör att våra ledare trivs och gör ett bra jobb över tid. Din tro på alla människors lika värde, att alla människor har kompetens samt att jobbet har stor betydelse är det som motiverar i vardagen.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter, det tror vi gör oss till en mer kreativ och rolig arbetsplats. Därför söker vi alltid efter personer som på olika sätt kan bidra till att bredda våra perspektiv.
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar möten, tester och referenskontroll.
Om du har frågor eller behöver komma i kontakt med oss är du varmt välkommen att höra av dig till oss enligt nedan.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Anställningsdatum: Snarast enl överenskommelse
Tjänstens omfattning: 100%
Geografisk placering: Enköping
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Vi ber dig skicka in din ansökan genom att klicka på knappen nedan, dessvärre har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar och CV via e-post.
Kontaktperson: Rekryterare, Stina Torell, stina.torell@samhall.sePubliceringsdatum2026-07-26Facklig kontakt
Elisabeth Lindén-Classon, Ledarna, 070–3756534 Asim Zilic, Saco, 070-3594515 Georgios Pavlidis, Unionen, 076–1266744 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7742210-2116517". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samhall Aktiebolag
(org.nr 556448-1397), https://karriar.samhall.se
Kvartsgatan 15 (visa karta
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749 40 ENKÖPING Arbetsplats
Samhall AB Jobbnummer
10011646