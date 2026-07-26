Fysioterapeut till konsult uppdrag

Italy Grapes AB / Sjukgymnastjobb / Sala
2026-07-26


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🚀 Vi söker en fysioterapeut till ett spännande konsultuppdrag i Sala kommun!
Är du legitimerad fysioterapeut och vill arbeta som konsult i en verksamhet där du får göra verklig skillnad? Nu söker Helsoportalen AB en engagerad fysioterapeut till ett heltidsuppdrag inom kommunal äldreomsorg.
📍 Placering: Sala kommun
📅 Uppdragsperiod: 31 augusti – 31 december 2026, med möjlighet till förlängning
🕒 Omfattning: Heltid, dagtid

Publiceringsdatum
2026-07-26

Dina arbetsuppgifter
• Fysioterapeutiska bedömningar och undersökningar
• Rehabilitering och träning
• Hjälpmedelsförskrivning
• Samarbete med övriga professioner inom kommunal hälso- och sjukvård
Vi söker dig som
✅ Är legitimerad fysioterapeut
✅ Har minst två års yrkeserfarenhet
✅ Har erfarenhet av kommunal äldreomsorg
✅ Har B-körkort
✅ Är självständig, ansvarstagande och har ett professionellt bemötande
Meriterande
• Förskrivningsrätt för hjälpmedel i Region Västmanland
• Erfarenhet av journalsystemet Cosmic
Hos Helsoportalen får du möjlighet att arbeta i uppdrag där din kompetens gör skillnad för både patienter och verksamheter.
📩 Ansök redan idag!
Skicka ditt CV eller kontakta oss för mer information på:
kontakt@helsoportalen.se
Dela gärna inlägget så att vi når fler duktiga fysioterape

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
mail
E-post: kontakt@helsoportalen.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Italy Grapes AB (org.nr 559285-1280)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Helsoportalen

Jobbnummer
10011641

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