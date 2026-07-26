Fysioterapeut till konsult uppdrag
Italy Grapes AB / Sjukgymnastjobb / Sala Visa alla sjukgymnastjobb i Sala
2026-07-26
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Italy Grapes AB i Sala
🚀 Vi söker en fysioterapeut till ett spännande konsultuppdrag i Sala kommun!
Är du legitimerad fysioterapeut och vill arbeta som konsult i en verksamhet där du får göra verklig skillnad? Nu söker Helsoportalen AB en engagerad fysioterapeut till ett heltidsuppdrag inom kommunal äldreomsorg.
📍 Placering: Sala kommun
📅 Uppdragsperiod: 31 augusti – 31 december 2026, med möjlighet till förlängning
🕒 Omfattning: Heltid, dagtidPubliceringsdatum2026-07-26Dina arbetsuppgifter
• Fysioterapeutiska bedömningar och undersökningar
• Rehabilitering och träning
• Hjälpmedelsförskrivning
• Samarbete med övriga professioner inom kommunal hälso- och sjukvård
Vi söker dig som
✅ Är legitimerad fysioterapeut
✅ Har minst två års yrkeserfarenhet
✅ Har erfarenhet av kommunal äldreomsorg
✅ Har B-körkort
✅ Är självständig, ansvarstagande och har ett professionellt bemötande
Meriterande
• Förskrivningsrätt för hjälpmedel i Region Västmanland
• Erfarenhet av journalsystemet Cosmic
Hos Helsoportalen får du möjlighet att arbeta i uppdrag där din kompetens gör skillnad för både patienter och verksamheter.
📩 Ansök redan idag!
Skicka ditt CV eller kontakta oss för mer information på:kontakt@helsoportalen.se
Dela gärna inlägget så att vi når fler duktiga fysioterape Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
mail
E-post: kontakt@helsoportalen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Italy Grapes AB
(org.nr 559285-1280) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsoportalen Jobbnummer
10011641