Psykologassistent Barn- och Ungdomspsykiatrin BUP Öppenvård Örebro
2026-02-27
Vill du vara del i en verksamhet som gör skillnad för barn och ungdomar och samtidigt ha ett utvecklande och varierande arbete? Då ska du söka till oss på BUP Öppenvård i Örebro.
Barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård (BUP) har i uppdrag att ge specialiserad vård till barn och ungdomar upp till 18 år med psykiatriska tillstånd. Vården sker alltid i nära samarbete med barnets nätverk för att skapa bästa möjliga förutsättningar för behandling och stöd. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder för att säkerställa trygg och effektiv vård. Mottagningen har samtliga kommuner i länet som upptagningsområde. Verksamheten är omfattande och bedrivs av ett kompetent team med olika yrkesroller: kuratorer, psykologer, läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, specialpedagoger, skötare och medicinska vårdadministratörer.
BUP:s öppenvård finns i moderna och trivsamma lokaler i centrala Örebro. Här råder ett gott arbetsklimat med högt i tak, där samarbete och engagemang står i fokus.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
På barn och ungdomspsykiatrin är de huvudsakliga arbetsuppgifterna för en legitimerad psykolog kvalificerade psykologiska insatser i form av bedömning, behandling och ibland utredning. Behandling ges såväl i grupp som individuellt.
Som psykologassistent arbetar du under handledning av en legitimerad psykolog och kan genom det genomföra hela eller delar av psykologiska insatser. Arbetsuppgifterna omfattar att genomföra fördjupade bedömningar där barnets eller ungdomens behov kartläggs. I rollen ingår också att erbjuda stödjande kontakter eller att genomföra en avgränsad del av en behandling, beroende på vad situationen kräver. Föräldraskapsstöd är en central del av arbetet och innebär att ge vägledning, information och stöd till vårdnadshavare för att stärka deras förmåga i föräldrarollen utifrån barnets situation eller tillstånd. Arbetet inkluderar även olika typer av telefonkontakter, såsom att ge råd och stöd, göra initiala kartläggningar eller återkoppla i pågående ärenden.
Vi samarbetar mycket med barnomsorg, skola, socialtjänst och andra verksamheter inom hälso- och sjukvården.
Övrig information
Du har genomfört patientarbete under handledning på psykologprogrammet. Du är en trygg och stabil person som inger förtroende i alla sammanhang. Du arbetar strukturerat och skapar ordning och tydlighet även när situationerna är komplexa. Du är trygg och har förmåga att arbeta självständigt inom ramen för din yrkesprofession. Med din goda samarbetsförmåga bidrar du aktivt till ett positivt arbetsklimat och ser värdet i att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål.
Du är anpassningsbar och har lätt för att ställa om vid förändringar, samtidigt som du behåller fokus på kvalitet och resultat. Din empatiska och lyhörda sida gör att du förstår och bemöter olika behov och perspektiv - både hos kollegor och patienter och deras nätverk. Du ska ha avslutat 8:e terminen på psykologprogrammet.
Det är meriterande med erfarenhet från arbete inom barn- och ungdomspsykiatri eller att ha arbetat med barn- och ungdomar i annan verksamhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Introduktion samt vissa grundutbildningar ingår när du kommer som ny till oss och du kommer även ha en utsedd handledare som är legitimerad psykolog. Region Örebro län erbjuder vissa förmåner vid anställning, dessa kan variera beroende på anställningsform.
Anställningsinformation:
