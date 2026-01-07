Psykolog, Ungas Psykiska Hälsa
2026-01-07
Publiceringsdatum2026-01-07
Närhälsan Guldvingen vårdcentral är en av flera vårdcentraler i Västra Götalandsregionen som fått förtroendet att erhålla tilläggsuppdraget Ungas Psykiska Hälsa (UPH) efter att i flera år varit ett projekt.
Uppdraget består av att erbjuda tidiga och korta behandlingsinsatser till barn och unga i åldrarna 6-17 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa.
Som psykolog på Närhälsan Guldvingen Ungas Psykiska Hälsa möter du ett brett spektrum av barn och familjer med mycket varierande problematik. Vår arbetsgrupp arbetar tvärprofessionellt där det ingår psykolog, psykoterapeuter och kuratorer. Vi samarbetar nära varandra i en grupp med bred och hög kompentens. Du kommer arbeta i ett team med mångårig terapeutisk erfarenhet med möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Du kommer ha möjlighet att i mycket stor utsträckning påverka ditt arbete i frågan om digitalt arbete eller arbete på plats på vår mottagning.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter består i huvudsak av att bedöma, diagnosticera samt behandla barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vanliga tillstånd hos patienter du som psykolog möter är ångest, depression, relationsproblematik, fobier, tvångsproblematik och PTSD. Du får möjlighet att arbeta med internetbaserad terapi, psykologisk behandling enskilt och i grupp samt med familjebehandling. I ditt arbete kommer du regelbundet erbjudas handledning. Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för vårdcentralens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete.
Om dig
Du är legitimerad psykolog med inriktning mot KBT samt minst ett års erfarenhet från arbete med barn och unga. Meriterande är tidigare erfarenhet från arbete som psykolog på primärvårdsnivå, integrerad beteendehälsa och stegvis vård. Erfarenhet från internetbaserad psykologisk behandling eller gruppbehandlingar är också meriterande.
Vi söker dig som tar initiativ och på ett aktivt sätt vill delta i verksamhetens utvecklingsarbete. Du organiserar och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån uppsatta mål och står för kvalitetssäkring av arbetet psykisk hälsa på vårdcentralen.
I arbetet möter du många olika patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har ett gott bemötande. Du trivs med teamarbete och för dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet.
Resor i tjänsten förekommer.
Intervjuer på enheten kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar aktuella kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
