Psykolog till WeMind BUP Växjö
2026-03-25
Vill du arbeta med evidensbaserad psykiatri där din kompetens verkligen gör skillnad?
Hos oss får du en nyckelroll i specialistpsykiatrin, där varje patientmöte är en chans att göra skillnad. I vårt engagerade multiprofessionella team arbetar du med struktur, kvalitet och evidensbaserad vård - där din kompetens både utvecklar vården och skapar bästa möjliga resultat för patienterna.
Att jobba som psykolog på WeMind
Psykologens roll på WeMind är central i arbetet med att garantera våra patienter evidensbaserade vårdprocesser och regelbunden uppföljning. Du kommer arbeta med de olika psykiatriska diagnoserna som behandlas inom specialistpsykiatrin för barn och unga, och främst med insatser inom bedömning, individuella samt gruppbaserade psykologiska behandlingar samt neuropsykiatriska utredningar. Träffa våra psykologer.
Vi arbetar med mätningsbaserad vård, där behandlingen följs upp med validerade skattningsskalor tillsammans med patienten/anhöriga. Det ökar delaktighet och möjliggör en individualiserad behandling som tillför värde för patienten. Uppföljningen sker digitalt för att minska administrativ belastning.
Din nya arbetsplats
WeMind BUP Växjö ingår i vårdval Kronoberg Specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppenvård. På mottagningen tar vi emot barn/unga 6-17 år för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling. Teamet består av arbetsterapeut, kurator, specialistläkare i psykiatri, medicinsk sekreterare, psykologer och sjuksköterskor. Vi har ett tätt samarbete mellan professioner samt arbetar aktivt för god samverkan med vårdgrannar och myndigheter.
Mottagningen ligger i nyrenoverade lokaler centralt i Växjö med närhet till kommunikationer och stort utbud av restauranger och caféer runt hörnet.
Vi erbjuder dig
Trygg anställning med kollektivavtal och försäkringar
Friskvårdsbidrag via Epassi
Individuell lönesättning
Regelbunden kompetensutveckling
Möjlighet att delta i utvecklingsprojekt
Vi tror på ett nära och aktivt ledarskap, korta beslutsvägar och en arbetsmiljö där du både känner dig trygg och stimulerad. Och ja - vi tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Läs mer om vårt erbjudande.
Om dig
Legitimerad psykolog med inriktning KBT och några års erfarenhet i yrket
Kompetens inom trauma (meriterande)
Erfarenhet från specialistpsykiatri, (meriterande)
Erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar (meriterande)
Du vill arbeta brett inom psykiatrin och trivs med struktur, evidens och systematisk uppföljning. Du arbetar självständigt, tar behandlingsansvar och planerar samt organiserar ditt arbete väl. Samtidigt värdesätter du samarbete, bidrar aktivt med din kompetens och vill vara med och utveckla verksamheten i en lärande och stödjande arbetsmiljö.
Praktisk information
Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)
Omfattning 100%, eller enligt överenskommelse
Placering Växjö
Tillträde enligt överenskommelse
Kontroll av yrkeslegitimation och belastningsregister sker före beslut om anställning.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2026. Urval sker löpande.
För frågor är du varmt välkommen att kontakta: Ulrika von Sivers, verksamhetschef, på 073-8555385 eller ulrika.von.sivers@wemind.se
Jag ser fram emot att höra från dig och att få berätta mer om oss. Varmt välkommen med din ansökan! Ulrika von Sivers
WeMind arbetar för psykisk hälsa och erbjuder vård och stödinsatser inom vuxenpsykiatri, BUP, HVB samt resurs- och behandlingsskola. Vi arbetar evidensbaserat, följer behandlingsresultat, är resursmedvetna och har alltid med ett vänligt bemötande. Vår viktigast byggsten är självklart våra medarbetare och tillsammans jobbar vi för att ständigt förbättra psykiatrin i Sverige och genom effektiv och jämlik vård och insatser gör vi skillnad på riktigt. Bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
