Psykolog till Habiliteringscentrum
2026-04-24
Vill du arbeta som psykolog med råd, stöd och behandling i syfte att skapa möjligheter för människor med funktionsnedsättning att leva ett bra liv. Då kanske det är dig vi söker!
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar vi med barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i ett livsperspektiv. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att kartlägga patientens situation för att identifiera styrkor och svårigheter samt bedöma behov av stöd och insatser. Psykologen arbetar både förebyggande samt med svårigheter som uppstått kognitivt, kommunikativt, socialt, adaptivt och känslomässigt till följd av funktionsnedsättningen. Syftet med insatserna är att bidra till en fungerande vardag med ökad delaktighet och god livskvalitet.
Psykologen arbetar med bedömning och utredning samt ger insatser direkt till patient och/eller via förälder, anhöriga och nätverk. Insatserna ges vid enskilda och teamgemensamma besök, vid hembesök, besök i skola/förskola, arbetsplatser/daglig verksamhet och genom utbildning till nätverk och anhöriga samt via gruppverksamhet.
Du får möjlighet att arbeta förebyggande och långsiktigt för patienter med utmaningar i form av olika funktionsnedsättningar. Hos oss får du tillämpa dina kunskaper i inlärningspsykologi, kognitionspsykologi, neuropsykologi och utvecklingspsykologi och samtidigt lära dig om hur sällsynta diagnoser påverkar våra patienters vardagsfunktion.
Oavsett våra patienters diagnos arbetar våra psykologer med att främja hälsa, ge diagnosinformation för patient och nätverk och vi hjälper till att översätta hur det kognitiva fungerandet påverkar vardagen.
I teamet bidrar psykologen med sin specifika yrkeskompetens genom att sprida kunskap, ge information, samarbeta och prioritera tillsammans med övriga teammedlemmar. Psykologen tillför psykologisk kompetens i diskussioner angående såväl patientärenden som förhållningssätt och arbetssätt i teamen.
Om arbetsplatsen
Habiliteringscentrum är en specialistverksamhet inom Region Västmanland och har till uppgift att ge människor med funktionsnedsättning förutsättningar för att leva ett gott liv. Målet för vårt arbete är att underlätta vardagen och skapa förutsättningar för delaktighet i samhället. Vi erbjuder stöd, råd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar inom områdena intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, rörelsehinder, förvärvad hjärnskada och synnedsättning. Vi ger även stöd och konsultation till anhöriga och närstående. De insatser vi ger kompletterar det stöd som ges av samhällets övriga instanser. Samverkan är därför en viktig del av vårt arbete.
Hos oss vid Habiliteringen i Fagersta arbetar du med patienter inom alla diagnosområden och får på så sätt en bred kunskap och erfarenhet. På enheten är vi 14 erfarna medarbetare med ett högt patientengagemang.
Som psykolog inom habiliteringen arbetar du brett och varierat utifrån din kompetens. I ditt arbete ingår att genomföra åtgärder på individnivå likväl som du genomför utbildningsinsatser och andra former av stöd på gruppnivå. I yrkesrollen ingår även att omvärldsbevaka ditt fält i syfte att utveckla det egna och teamets arbetssätt.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Ny som psykolog
För dig som är nylegitimerad psykolog erbjuder vi ett tvåårigt kompetenspaket för att ge dig en mjukare övergång mellan rollen som PTP-psykolog och legitimerad psykolog.
I kompetenspaketet ingår:
Verksamhetsspecifik kurs
Deltagande på en nationell/nordisk kongress
Auskultation inom primärvård, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri eller rättspsykiatri (totalt fem dagar)
Möjlighet att gå handledarutbildning år 2
Personlig uppföljning av erfaren psykologKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog, gärna med erfarenhet av arbete inom habiliteringen. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av utredningsarbete och erfarenhet inom vuxenpsykiatri. Erfarenhet av journalsystemet Cosmic är meriterande. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Övriga spåkkunskaper är meriterande.
Som person är du lyhörd och har god förmåga att sätta dig in i andras situation. Du har ett respektfullt och gott bemötande mot såväl patienter som arbetskamrater. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. För att trivas i arbetet behöver du vara självgående med ett gott omdöme och empatisk förmåga.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid, VästeråsSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 10 maj 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
