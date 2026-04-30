Psykolog till Gudhemsgården
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss arbetar du främst med utredning men även en del behandling. Du förväntas även att ägna dig åt metodutveckling, handledning, konsultation och utbildning av andra personalgrupper. Lika självklart är ditt nära samarbete med kompletterande kompetenser och yrkesgrupper en utvecklande och rolig del av ditt arbete. Ibland kan även andra institutioner behöva din hjälp och du ingår i ett nätverk av psykologer inom SiS. I närheten av Gudhemsgården finns ett LVU-hem. Det finns möjlighet att utveckla ett samarbete med dem, för att i ditt arbete inom SiS kunna arbeta med både barn, ungdomar och vuxna.
Du som vill utveckla dig inom ditt yrke får de rätta förutsättningarna i vår verksamhet. Vi behöver och värdesätter din kunskap och vi vill självklart att den ska fördjupas på alla plan. Alla psykologer träffas årligen för gemensam kompetensutveckling och du har många möjligheter till individuella satsningar.
SiS stöder vidareutbildning i psykoterapi, och på central nivå genomför vi en mängd kurser och utbildningar varje år. Hos oss har du stora möjligheter att utvecklas inom områden som intresserar just dig. Inom SiS finns psykologer på många nivåer och i olika funktioner som exempelvis institutionschef, metodutvecklare och forskningsledare.Kvalifikationer
Du är legitimerad psykolog. Vi har inte möjlighet att ta emot dig som önskar PTP-tjänstgöring.
Vi förutsätter att du är en person med god samarbetsförmåga som har intresse av att arbeta med utredningar. Då våra utredningsfrågeställningar ofta berör personlighetsbedömningar, neuropsykiatriska och utredning för intellektuellfunktionsnedsättning, ser vi gärna att du har kunskaper och erfarenheter inom dessa områden.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Erfarenhet av arbete med missbruk och/eller inom sluten vård är meriterande.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Innan anställning görs utrag din misstanke och belasningsregristret. Tillträde enligt överenskommelse.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
521 94 GUDHEMSGÅRDEN Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Fackligt ombud OFR/S
Eva Åberg eva.aberg@stat-inst.se 010-4536280 Jobbnummer
