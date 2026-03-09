Psykolog till Cereb Helsingborg
Psykologjobb / Helsingborg
2026-03-09
Som psykolog hos Cereb får du använda din specialistkompetens i en miljö där kvalitet, omtanke och professionellt samarbete står i centrum. Här blir du en nyckelperson i ett erfaret tvärprofessionellt team och arbetar med kvalificerad utredning, bedömning och återkoppling för barn, unga och vuxna.
Vill du vara med och skapa en tryggare och mer tillgänglig vård för barn, unga och vuxna? På Cereb Helsingborg får du arbeta i en verksamhet där din insats gör verklig skillnad - varje dag. Vi är en etablerad privat vårdgivare inom psykiatri och neuropsykiatri och tar emot patienter i alla åldrar för utredning, behandling och uppföljning.
Hos oss möts du av ett kunnigt, tvärprofessionellt och engagerat team som delar samma värderingar: vi är engagerade, kompetenta och ansvarstagande - i allt vi gör.
Cereb ingår i Equra, en växande vårdkoncern med 16 specialistmottagningar runt om i Sverige. Med cirka 200 medarbetare arbetar vi för att göra kvalificerad vård mer tillgänglig, trygg och personcentrerad. Som medarbetare hos oss blir du del av en organisation där kvalitet, utveckling och omtanke är självklara delar av arbetet.
Vi sitter i moderna och trivsamma lokaler centralt i Helsingborg där cirka 25 medarbetare - läkare, psykologer, sjuksköterskor, arbetsterapeut, kurator, administratörer och verksamhetschef - tillsammans skapar en arbetsplats med nära samarbete, korta beslutsvägar och en stark teamkänsla.
Om rollen
Som psykolog hos oss blir du en viktig del av vårt specialistteam. Ditt huvudsakliga uppdrag är att genomföra neuropsykiatriska utredningar med hög kvalitet och struktur, i nära samarbete med kollegor från andra professioner. Arbetet omfattar kliniska bedömningar, testning, diagnostiska överväganden samt återkoppling till patienter och närstående.
Du har en central roll i teamet och bidrar både med din psykologiska expertis och med perspektiv som stärker helhetsbedömningen kring patienten. Hos oss får du möjlighet att arbeta självständigt inom tydliga ramar samtidigt som du alltid har stöd från erfarna kollegor. Vid start får du en introduktion samt tillgång till mentor för att du ska känna dig trygg i arbetet och i våra arbetssätt.
Utöver patientarbetet finns goda möjligheter att vara med och utveckla strukturer och metoder som stärker kvalitet och tillgänglighet i vården.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar, exempelvis ADHD, autism och närliggande tillstånd. Du känner dig trygg i kliniska bedömningar och har god kunskap om differentialdiagnostik, även vid samsjuklighet.
Du arbetar strukturerat, effektivt och självständigt, samtidigt som du uppskattar samarbete och bidrar till ett gott arbetsklimat. Som person är du prestigelös, ansvarstagande och har ett professionellt förhållningssätt i mötet med patienter och kollegor.
Hos oss får du:
Ett meningsfullt uppdrag i en växande organisation med gott rykte
Möjlighet att vara med och påverka och utveckla både din roll och verksamheten
God introduktion och stöd från erfarna kollegor och ledning
En kultur där professionalism möter värme, engagemang och framåtanda
Ansökan
Tjänsten avser tillsvidareanställning. Omfattning och startdatum enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning och rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Verksamhetschef och rekryterande chef Nicklas Säfström på nicklas.safstrom@cereb.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://cereb.se/
Södergatan 15
252 18 HELSINGBORG
Cereb Helsingborg Jobbnummer
9786287