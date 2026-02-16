Psykolog till BUP Sala
Har du ett genuint intresse för barn och ungdomars psykiska hälsa? Vi söker en engagerad psykolog som vill arbeta nära barn, ungdomar och deras familjer. Hos oss blir du en del av ett dedikerat team som tillsammans skapar trygghet och utveckling. Just nu är vi mitt i en spännande utvecklingsresa och vill ha dig med på resan! Varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss arbetar du kliniskt med insatser på specialistvårdsnivå. Du företräder din professions perspektiv i teamet och har ett mångsidigt arbete där du arbetar med barnet i fokus, från start till mål. Det innebär att du arbetar brett inom olika områden med till exempel bedömning, utredning/del av utredning och behandling, med huvudsaklig tyngdpunkt på utredningsarbete. Du har ett nära samarbete med olika yrkesprofessioner och extern samverkan med exempelvis skola, socialtjänst och andra vårdgrannar. På BUP kliniken Västmanland finns team med socionom, behandlare, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeut, medicinsk sekreterare och psykolog.
Just nu så har vi ett ökat fokus inom hela BUP Västmanland på att modernisera arbetssätt och öka tillgängligheten för patienter och anhöriga som söker sig till oss. Det innebär att du som börjar arbeta hos oss är med på en utvecklingsresa där vi tänker nytt, högt och arbetar tillsammans för att nå våra mål. Vi hoppas att du som blir vår nya kollega gärna vill vara med på den här resan tillsammans med oss och vara en del av vårt team i Sala. Vi ser fram emot att du söker till oss.
Om arbetsplatsen
BUP i Västmanland är länsövergripande med mottagningar i Sala, Västerås, Köping och Fagersta. Det finns även specialistenheter, slutenvårdsplatser och en akutmottagning. Vårt mål är att erbjuda vård anpassat efter varje barns specifika behov. Vi arbetar utifrån evidens och beprövad erfarenhet och präglas av ett hälsofrämjande synsätt.
Koppling till forskningen för ökad kvalitet är viktigt för utvecklingsmöjligheter inom verksamheten och på sikt finns eventuella möjligheter till egen forskning. Ett regionalt psykiatriskt forskningscentrum har till exempel startats där psykiatrisk forskning samlas inom hela förvaltningen.
För oss är också du som medarbetare viktig både vad gäller dina behov och utvecklingsmöjligheter. Vi har ambitionen att rusta dig med den kompetens du behöver. Som en del i detta erbjuder vi bland annat handledning, mentorskap och vidareutbildningar inom neuropsykiatri, suicidriskbedömningar och diagnostisering mm. Här finns också möjligheter att i det kliniska arbetet med behandling vidareutveckla sig inom olika behandlingsmetoder.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer!Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad psykolog. Erfarenhet av evidensbaserat behandlingsarbete eller från barnpsykiatrisk vård är meriterande. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket.
Du är en trygg person som ser möjligheter och som gärna delar med sig av dina idéer. Du har en medvetenhet och förståelse för de möjligheter och de begränsningar som kan finnas i såväl de system och organisationer du samverkar med eller som du verkar i. Det här är ett jobb för dig som brinner för att arbeta riktat mot barn, ungdomar och dess familjer och har ett empatiskt förhållningssätt och kan anpassa ditt sätt att förmedla saker.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 1 mars 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer är planerade att ske på plats på BUP i Sala alt. via Teams från v.10 och framåt.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
