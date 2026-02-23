Psykolog till Anstalten Viskan
Kriminalvården, Anstalten Viskan / Psykologjobb / Ånge Visa alla psykologjobb i Ånge
2026-02-23
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Viskan i Ånge
, Timrå
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Viskan är en sluten anstalt som började ta emot intagna i mars 2025. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller inom industriproduktion. Anstalten Viskan nås enklast med bil och personalparkering finns till förfogande.
Som psykolog inom Kriminalvården gör du verklig skillnad - varje dag. Här kombinerar du kvalificerat behandlingsarbete med ett tydligt samhällsuppdrag, i en roll där din kompetens bidrar till förändring på riktigt.
Vi söker nu en legitimerad psykolog till anstalten Viskan. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som psykolog på anstalten Viskan arbetar du med kvalificerat psykologiskt behandlingsarbete i en samhällsviktig verksamhet. Uppdraget innebär att genomföra kliniska bedömningar, neuropsykiatriska utredningar och individuellt anpassade behandlingsinsatser utifrån klienternas behov. Du möter en bred och komplex problematik såsom depression, ångest, PTSD, missbruk, personlighetsproblematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket gör arbetet varierande, utvecklande och meningsfullt.
Du samarbetar nära sjuksköterskor, läkare och psykiater samt övrig personal på anstalten för att stärka förmågan att möta klienternas psykologiska behov och förebygga negativa effekter av frihetsberövandet. En viktig del av uppdraget är att bidra till minskad återfallsrisk och ökad mottaglighet för behandling. Vid behov ger du även stöd och handledning till kollegor för att främja ett professionellt förhållningssätt och öka kunskapen om klienternas förutsättningar.
Arbetet präglas av frihet under ansvar där du självständigt planerar och strukturerar dina insatser. Du får regelbunden handledning och introduktion i verksamhetens säkerhetsarbete, lagstiftning och föreskrifter. Här kombinerar du klinisk fördjupning med ett tydligt samhällsuppdrag i en miljö där din kompetens gör konkret skillnad.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har en god samarbetsförmåga. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och anpassar ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren. I din yrkesroll behöver du även ha ett gott omdöme och integritet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Legitimerad psykolog enligt Socialstyrelsen
• Erfarenhet av att arbeta med och utreda neuropsykiatriska tillstånd, ofta med samsjuklighet, exempelvis missbruk och personlighetssyndrom.
• Förmåga att kommunicera och uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har:
• Bekantskap med låsta miljöer, exempelvis SIS och LVM-hem, slutenvård, Rättspsykiatri, Kriminalvård
• Erfarenhet att genomföra trauma-behandlingar
• Specialistutbildning riktad mot klinisk vuxenpsykologi, psykologisk behandling eller forensisk psykologi
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308033". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Viskan Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Maria Lindgren maria.lindgren@kriminalvarden.se Jobbnummer
9758313