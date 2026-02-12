Psykolog, Psykiatrimottagningen Avesta
2026-02-12
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vuxenpsykiatrin i Dalarna är en samlad specialist verksamhet och tillhör Division psykiatri och habilitering inom Hälso- och sjukvården. Psykiatrimottagningen i Avesta är en av mottagningarna i Dalarna som erbjuder psykiatrisk specialistvård till den vuxna befolkningen i Avesta. Mottagningen har en bred specialistpsykiatrisk kompetens med olika yrkesgrupper som arbetar tvärprofessionellt. Det finns ett upparbetat samarbete med psykiatrins slutenvård, kommunerna, övrig hälso-och sjukvård och andra samhällsaktörer. Man träffas ibland även tillsammans med andra psykologer på orten. Avesta erbjuder närhet till sjöar, vacker natur och kultur där du kan njuta av bl.a. vandring, skidåkning och cykling.
Psykolog, Psykiatrimottagningen AvestaPubliceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Vårt uppdrag är att utreda, diagnostisera, behandla och rehabilitera patienter med svåra psykiatriska tillstånd, med målet att nå en god hälsa och en bra livskvalité. Patientgrupper vi möter har olika psykiatriska tillstånd såsom psykos- och bipolär sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, PTSD samt allvarliga depressions- och ångesttillstånd. Inom psykologgruppen finns en bred kompetens som gör att du har stor möjlighet att rikta dig mot eget intresseområde, t ex mot utredning, en specifik behandlingsmetod eller patientgrupp.
Vi har kompetens inom traumabehandling och vi håller i olika gruppbehandlingar. Möjlighet finns att starta flera gruppbehandlingar. Verksamheten erbjuder fortbildning, handledning och yrkesträffar som ger goda möjligheter till utveckling. Utifrån verksamhetens behov och den egna kompetensen kan olika former av utvecklingsarbete bli aktuellt.
Vi arbetar strukturerat kring konferenser.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och arbetar med utredningar i första hand
Körkort erfordras eftersom resor i tjänsten förekommer
Meriterande:
Specialistutbildning i neuropsykologi
Erfarenhet av svårare psykiatrisk problematik
Erfarenhet av utredning då övervägande del av tjänsten kommer att riktas mot detta.Dina personliga egenskaper
Du förväntas ha god samarbetsförmåga då arbetet består av teamarbete, du ska även kunna arbeta självständigt, vara flexibel, hantera förändringar och kunna ta beslut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du är bra på att bidra till en trevlig och sund arbetsmiljö.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten kommer att tillsättas när erforderliga beslut fattas. Så ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
