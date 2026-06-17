Psykolog
Region Östergötland / Psykologjobb / Norrköping Visa alla psykologjobb i Norrköping
2026-06-17
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Välkommen till oss på BUP i Norrköping! Tillsammans bedriver och utvecklar vi den specialistpsykiatriska vården för barn och unga i Norrköping.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Norrköping tillhör Psykiatricentrum i Region Östergötland. Klinikens verksamhet bedrivs i huvudsak på en sammanhållen öppenvårds-mottagning med inriktning på insatser till barn och unga med medelsvåra till svåra psykiska symtom samt neuropsykiatriska funktionsvariationer. Kliniken består idag av sex behandlings- och utredningsteam. I kliniken ingår även barnahus och spädbarnsenhet. Kliniken har cirka 90 medarbetare där psykologer är den största yrkeskategorin.
På BUP Norrköping arbetar vi ständigt med utvecklings- och förbättringsarbeten för att skapa en allt bättre vård för våra patienter och för att skapa god arbetsmiljö för våra medarbetare.
Läs gärna om dina förmåner hos ossPubliceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
I arbetet som psykolog på kliniken kommer du att arbeta med bedömning, utredning och behandling av psykiatriska tillstånd som kräver specialistpsykiatrisk vård. Du kommer att arbeta med familjer, träffa barn, ungdomar och föräldrar samt samverka med till exempel skola och socialtjänst. Du kommer vara placerad i ett behandlings- och utredningsteam där du samverkar med flera olika yrkeskategorier.
Inom kliniken finns goda möjligheter till fördjupad kunskap genom mentorskap, teamarbete och internutbildning. Det finns goda möjligheter till egen vidareutveckling samt att medverka vid utveckling av klinikens verksamhet.
Här kan du läsa om vår karriärstege för psykologer
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer inom behandlande verksamhet. Erfarenhet från psykiatri, särskilt barn- och ungdomspsykiatri, är meriterande. Vi ser gärna att du psykoterapiinriktningen KBT.
Vi söker dig som har förmåga att arbeta självständigt och samtidigt har mycket god samarbets-förmåga. Det är av största vikt att du har lätt för att samarbeta med olika yrkesgrupper och har en mycket god förmåga att möta barn, ungdomar och föräldrar i olika livssituationer. Du behöver kunna planera, organisera och prioritera i ditt arbete. Arbetet ställer stora krav på personlig mognad och flexibilitet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi har betar med löpande urval och även anställningsintervjuer genomförs löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Odalgatan 19 (visa karta
)
601 82 NORRKÖPING Arbetsplats
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken ViN Kontakt
enhetschef
Petra Andersson petra.k.andersson@regionostergotland.se 010-1044549 Jobbnummer
9969052