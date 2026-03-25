2026-03-25
Publiceringsdatum2026-03-25Om företaget
Smärtteam Västra Götaland är en ny verksamhet inom Västra Götalandsregionen för vård av icke-malign långvarig smärta hos personer över 18 år.
Verksamheten startade i januari 2025 och är till för patienter som behöver ett specialiserat och interdisciplinärt behandlingsupplägg.
Vården kommer bedrivas fysiskt och digitalt över hela regionen. Verksamheten ska ha interdisciplinära behandlingsteam och kapacitet att leverera ett komplett grundutbud av specialiserad smärtvård. Vi strävar efter att erbjuda jämlik vård regionalt och kommer därför standardisera behandlingsutbudet på basis av bästa tillgängliga kunskap. Behandlingsinsatser kommer ske individuellt och i grupp. Medarbetarna kommer att ha en viktig roll i utvecklingen av verksamheten.
Verksamheten kommer att drivas i nära samarbete med Smärtcentrum Östra vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som har huvudansvar för läkarbedömning och läkemedelsbehandling. Smärtteam Västra Götaland har även ett nära samarbete med Primärvårdens FoUUI-enhet.
Vi söker nu en psykolog till enheten i Borås, där vi befinner oss i lokaler på Solhem.
Om arbetet
Som psykolog i teamet genomför du bedömning inför rehabilitering samt arbetar med KBT och ACT, både individuellt och i grupp. Du arbetar i nära samverkan med övriga teamet som består av fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och läkare. Du kommer även delta i den fortsatta utformningen och uppföljningen av verksamheten tillsammans med övriga medarbetare samt verksamhetschefer.
Det kommer att finnas viss möjlighet till distansarbete. Vi ser positivt på kompetensutveckling och säkerställer detta genom varje medarbetares individuella utvecklingsplan.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har ett stort intresse för KBT och ACT, samt är kunnig inom evidensbaserad behandling. Det är dessutom önskvärt att du tycker om att arbeta med utvecklings- och förbättringsarbete och ser möjligheterna med en nystartad verksamhet. Det är viktigt att du är intresserad av teamarbete och vi ser gärna att du har erfarenhet av det. Erfarenhet av primärvårdsarbete, behandling av långvarig smärta samt digital vård och digitala verktyg är meriterande.
Som person söker vi dig som är flexibel, trygg i din yrkesroll, trivs att arbeta i team och har ett biopsykosocialt synsätt. Vidare har du en god samarbetsförmåga och förmåga att se till helheten och att du värdesätter verksamhetens bästa högt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1767". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Regionhälsan Smärtteam Borås Kontakt
Sarah Wallinder, Verksamhetschef 076-0516670
9818002