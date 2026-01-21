Psykolog
Välkommen till Capio vårdcentral Åkermyntan med tillhörande BVC och BMM. Vi finns centralt i Hässelby. På vår mottagning arbetar ett kompetent och engagerat team bestående av 34 medarbetare som tillsammans tar hand om ca 12 600 listade patienter.
Vi söker psykolog (föräldravikariat) på ca 6 månader med möjlighet till förlängning.
Din roll
Tjänsten innebär första linjens psykiatri barn och ungdomar 6-17 år. Som psykolog hos oss arbetar du med bedömning och behandling av lätt till måttlig psykisk ohälsa.
Vi erbjuder dig
• Kollektivavtal och tjänstepension * Friskvårdsbidrag * Närvarande chef och gott kollegialt stöd * Möjlighet till regelbunden kompetensutveckling, både internt och externt * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra och uppmuntrar egna initiativ * Flexibilitet i arbetssätt och möjlighet att påverka din roll
Om dig
Du som söker är legitimerad psykolog med erfarenhet av barn och ungdomar.
Har du erfarenhet av arbete på vårdcentral är det positivt.
Du som söker är trygg i både person och profession samt har god förståelse för primärvårdens syfte och arbetssätt.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
