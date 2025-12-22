Psykolog
2025-12-22
Bra Liv Eksjö vårdcentral
Är du psykolog och redo för en ny utmaning? Det härliga gänget på Bra Liv Eksjö vårdcentral söker nu förstärkning till sitt psykosociala team!
Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som psykolog
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. I din roll som psykolog på Bra Liv Eksjö vårdcentral bedömer, utreder och behandlar du vuxna patienter med lätt till måttlig psykisk ohälsa enligt regionens riktlinjer för psykosocialt arbete i primärvård.
Du arbetar självständigt med bedömningar och behandlingsinsatser. Inom teamet värnar vi vår möjlighet till kollegialt stöd och samverkan. Inom primärvården eftersträvar vi hög tillgänglighet, vilket innebär att du främst kommer att arbeta med kortare behandlingskontakter. Vi jobbar med behandling individuellt och i grupp. Du ingår i vårdcentralens psykosociala team och du har också ett nära samarbete med andra yrkeskategorier på vårdcentralen runt patienten.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid 100% med start enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Vårdcentralerna Bra Liv är den regionsdrivna primärvården i Jönköpings län och består av 33 vårdcentraler. Vår målsättning är "En bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet. Vårdcentralen består av en centralt belägen verksamhet i Eksjö centrum, en filial i Kvarnarp och en filial i Mariannelund samt närmottagning på Ica Supermarket i Eksjö.
På Eksjö vårdcentral är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter den bästa vård vi kan ge. Vi tror på individens ansvar för en välmående arbetsgrupp och med mycket skratt och humor har vi bra verktyg för en god social arbetsmiljö där alla känner sig delaktiga. Vi erbjuder våra invånare första linjens vård, förebyggande insatser och rehabilitering. Vi uppmuntrar till nytänkande och strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet utifrån de behov som vår befolkning har.
Som medarbetare inom Bra Liv gör du skillnad för många - på riktigt. Genom att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. Målsättningen hos oss är att varje patient ska lämna oss med känslan av att ha blivit sedd, lyssnad på och professionellt behandlad med en tydlig medvetenhet om vad nästa steg är. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet. Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel. För oss väger en positiv attityd till dina kollegor och ditt arbete tungt också!
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på vårdcentralerna Bra Liv
Vi söker dig som är legitimerad psykolog. Har du KBT-kompetens steg 1/IPT steg 1 och gärna erfarenhet av primärvård så är det meriterande men inget krav.
Du tycker om och drivs av att arbeta för god kvalitet och har förmågan att planera, prioritera, genomföra och utvärdera. Som person är du empatisk, trygg, lyhörd och har ett gott bemötande. Du är positiv och flexibel, har lätt för att anpassa dig till olika situationer som snabbt kan uppstå på en arbetsplats. Vi ser gärna att du är bra på att jobba självständigt i din profession men också har lätt för att samverka och samarbeta med andra. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
• En individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet för att känna trygghet
• Individuell kompetensutveckling
• En bra, härlig, kompetent och engagerad personalgrupp där du får god handledning
• Ett omväxlande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik
• Ett arbete som är både självständigt och tvärprofessionellt
• Möjlighet att vara med och påverka samt strukturera upp arbetet med psykisk ohälsa på vårdcentralen
• Regelbunden ärendehandledning i grupp
• Nätverksträffar med andra psykologer/kuratorer i Bra Liv
Vi värnar om ett bra samarbete och vår arbetsmiljö präglas av engagemang och arbetsglädje. Vi vill alltid utvecklas och välkomnar medarbetares egna idéer och initiativ.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Magdalena Fritzon,
tel.nr 010- 243 59 30.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 26 januari urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
