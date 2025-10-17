Psykolog
2025-10-17
Vi söker dig som vill vara en del i vår fina psykologverksamhet med fokus på de yngsta barnen 0 - 5 år och deras föräldrar.
Då en av våra medarbetare kommer att gå på föräldraledighet vid årsskiftet erbjuder vi ett längre vikariat på psykologmottagningen i Lidköping med trevliga och centralt belägna lokaler.
Skaraborg psykologmottagningar föräldraskap och små barn är tillsammans med övriga enheter i regionen (Fyrbodal, Södra Bohuslän, Göteborg och Borås) en verksamhet i stark utveckling. Vi är organiserade inom Regionhälsan, Hälso- och specialistvård barn och unga. Tillsammans har våra fem psykologenheter sammanlagt cirka 100 anställda psykologer. Varje enhet har en psykolog som enhetschef och även områdeschefen är psykolog, som träffas regelbundet i en välfungerande och kreativ ledningsgrupp. Enheten i Skaraborg består av sammanlagt 12 erfarna psykologer som är lokaliserade på mottagningar i Skövde, Mariestad, Lidköping och Falköping.
Skaraborgs psykologmottagningar är involverade i flera spännande utvecklingsprojekt med fokus på att med tidiga och effektiva insatser fånga upp och hjälpa barn med olika former av svårigheter. Hos oss är det självklart med fortbildning inom uppdraget och flera av våra psykologer utbildar sig till specialister. Samtliga psykologer på enheten har gemensam handledning och under första året som anställd på enheten erbjuds du en erfaren kollega som mentor samt ett regionalt introduktionsprogram som löper under två år. Medarbetare inom psykologenheten i Skaraborg träffas regelbundet för gemensamma arbetsplatsträffar. Vi har även regionsövergripande träffar och utbildningsinsatser där psykologer från samtliga enheter träffas och får utbyta erfarenheter. Hälsofrämjande aktiviteter uppmuntras och friskvårdsbidrag erbjuds till alla anställda inom Regionhälsan.
Om arbetet
Arbetet som psykolog på psykologmottagningar föräldraskap och små barn innebär ett brett fält av varierande och utvecklande arbetsuppgifter med en spännande målgrupp. Du får träffa barn för bedömning kring utveckling, vuxna enskilt eller i par för föräldraskapsstödjande samtal, gravida med fokus på förlossning och föräldrablivande. Du har också möjlighet att få leda grupper med föräldrastödjande insatser.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog, gärna med några års erfarenhet av arbete med barn och familjer samt med intresse för utvecklingspsykologi, graviditetspsykologi och psykoterapeutiska metoder anpassade till vår målgrupp. Viktiga personliga egenskaper för att trivas hos oss är god samarbetsförmåga, initiativkraft, kreativitet, flexibilitet samt god förmåga att planera och organisera din tid. Prestigelöshet och humor är ett extra plus!
Övrigt
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så tveka inte på att söka tjänsten redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
