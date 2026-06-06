Sökes ansvarsfull och ordningssam städare

Hej! Vi söker personal till hemstädning. Vi söker dig som gillar att arbeta med hemstädning, kan utföra olika städuppgifter, med bred erfarenhet inom städbranschen. Du är noggrann och ansvarsfull. Kunskap i något av följande språk: svenska engelska ryska polska Det förväntas att du kan arbeta snabbt och effektivt. Arbete förutsätter att utföra olika städuppdrag i Stockholm, framförallt hos privata kunder. Arbete är på deltid, vid behov. Bara sökande med aktuella och giltiga ID-handlingar. Mejla din ansökan till rekrytering@trevnadsmak.se