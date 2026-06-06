Sökes ansvarsfull och ordningssam städare

Trevnad&Smak AB / Städarjobb / Huddinge
2026-06-06


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Visa alla jobb hos Trevnad&Smak AB i Huddinge, Stockholm eller i hela Sverige

Hej!
Vi söker personal till hemstädning.
Vi söker dig som gillar att arbeta med hemstädning, kan utföra olika städuppgifter, med bred erfarenhet inom städbranschen.
Du är noggrann och ansvarsfull.
Kunskap i något av följande språk:
svenska
engelska
ryska
polska
Det förväntas att du kan arbeta snabbt och effektivt. Arbete förutsätter att utföra olika städuppdrag i Stockholm, framförallt hos privata kunder.
Arbete är på deltid, vid behov.
Bara sökande med aktuella och giltiga ID-handlingar.
Mejla din ansökan till rekrytering@trevnadsmak.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: rekrytering@trevnadsmak.se

Arbetsgivare
Trevnad&Smak AB (org.nr 559027-1499)
Geometrivägen 3 2TR (visa karta)
141 75  KUNGENS KURVA

Jobbnummer
9950988

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