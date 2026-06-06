Inköpare & säljare av begagnade bilar
Jd Bilar AB / Inköpar- och marknadsjobb / Jönköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Jönköping
2026-06-06
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jd Bilar AB i Jönköping
Bilinköpare / Bilsäljare till JD Bil i Jönköping
Vill du arbeta med bilar, affärer och kundrelationer i ett växande företag? Nu söker vi en driven och affärsmässig bilinköpare/bilsäljare till vårt team på JD Bil i Jönköping.Publiceringsdatum2026-06-06Om tjänsten
Som bilinköpare/bilsäljare hos oss kommer du att arbeta med både inköp och försäljning av begagnade bilar. Rollen innebär att du ansvarar för att hitta attraktiva fordon, värdera bilar, genomföra inköp och skapa goda affärer samtidigt som du hjälper våra kunder att hitta rätt bil.
Arbetet är varierande och passar dig som trivs med eget ansvar, kundkontakt och att göra affärer.Dina arbetsuppgifter
Inköp och värdering av begagnade bilar
Försäljning av fordon till privat- och företagskunder
Kundkontakt via telefon, e-post och personliga möten
Hantering av inbyten och finansieringslösningar
Publicering och uppdatering av fordonsannonser
Uppföljning av kunder och affärer
Bidra till att utveckla företagets affärer och fordonslager
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom bilbranschen
Är affärsmässig och resultatorienterad
Har god förmåga att skapa och vårda kundrelationer
Är självgående, ansvarstagande och driven
Har god datorvana
Innehar B-körkort
Erfarenhet av bilinköp, värdering eller fordonsförsäljning är meriterande men vi lägger stor vikt vid personlighet och rätt inställning.
Vi erbjuder
En spännande och utvecklande roll i ett växande företag
Möjlighet att påverka och ta stort eget ansvar
Konkurrenskraftiga villkor
Ett engagerat team med stort bilintresse
Goda möjligheter till personlig och professionell utvecklingSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka.
Vi ser fram emot att höra från dig!
JD Bil, Jönköping Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: david@jdbil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jd Bilar AB
(org.nr 559371-9205), https://www.jdbil.se
Källebacksvägen 2 C (visa karta
)
554 75 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9950996