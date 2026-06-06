Kållered Tandvård söker tandhygienist på deltid eller heltid
Kållered Tandvård AB / Tandsköterskejobb / Mölndal Visa alla tandsköterskejobb i Mölndal
2026-06-06
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Kållered Tandvård söker en legitimerad tandhygienist för arbete på deltid eller heltid.
Vi är en modern och patientfokuserad tandvårdsklinik som värdesätter kvalitet, service och ett gott samarbete. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi hjälps åt och arbetar tillsammans för att ge våra patienter bästa möjliga vård.Publiceringsdatum2026-06-06Dina arbetsuppgifter
Som tandhygienist hos oss kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom tandhygienistyrket, bland annat:
Undersökningar och diagnostik
Förebyggande tandvård
Parodontal behandling
Patientrådgivning och munhälsoutbildning
Eget patientansvar
Dokumentation och journalföring
I tjänsten ingår även att vissa dagar assistera tandläkare vid behandlingar. Vi söker därför dig som är flexibel, har god samarbetsförmåga och trivs med varierande arbetsuppgifterKvalifikationer
Legitimation som tandhygienist
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet som tandhygienist är meriterande men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad
Erfarenhet av tandläkarassistansDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har ett professionellt och patientfokuserat bemötande
Är ansvarstagande, noggrann och självständig
Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid eller heltid enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@kalleredtandvard.se
eller kontakta oss för mer information 031 - 40 40 40. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: info@kalleredtandvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kållered Tandvård AB
(org.nr 559414-3447)
Gamla riksvägen 48b (visa karta
)
428 32 KÅLLERED Arbetsplats
Kållered Tandvård Jobbnummer
9951011