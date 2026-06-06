Kållered Tandvård söker tandhygienist på deltid eller heltid

Kållered Tandvård AB / Tandsköterskejobb / Mölndal
2026-06-06


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Kållered Tandvård söker en legitimerad tandhygienist för arbete på deltid eller heltid.
Vi är en modern och patientfokuserad tandvårdsklinik som värdesätter kvalitet, service och ett gott samarbete. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi hjälps åt och arbetar tillsammans för att ge våra patienter bästa möjliga vård.

Publiceringsdatum
2026-06-06

Dina arbetsuppgifter
Som tandhygienist hos oss kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom tandhygienistyrket, bland annat:
Undersökningar och diagnostik
Förebyggande tandvård
Parodontal behandling
Patientrådgivning och munhälsoutbildning
Eget patientansvar
Dokumentation och journalföring

I tjänsten ingår även att vissa dagar assistera tandläkare vid behandlingar. Vi söker därför dig som är flexibel, har god samarbetsförmåga och trivs med varierande arbetsuppgifter

Kvalifikationer
Legitimation som tandhygienist
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet som tandhygienist är meriterande men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad
Erfarenhet av tandläkarassistans

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har ett professionellt och patientfokuserat bemötande
Är ansvarstagande, noggrann och självständig
Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö

Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid eller heltid enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@kalleredtandvard.se eller kontakta oss för mer information 031 - 40 40 40.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: info@kalleredtandvard.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kållered Tandvård AB (org.nr 559414-3447)
Gamla riksvägen 48b (visa karta)
428 32  KÅLLERED

Arbetsplats
Kållered Tandvård

Jobbnummer
9951011

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