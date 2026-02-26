Psykolog
2026-02-26
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Habilitering är specialiserad hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi ger hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje individs unika behov och förutsättningar, och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.Publiceringsdatum2026-02-26Beskrivning
Psykologer se hit! Vill du ha ett utvecklande och stimulerande arbete så har vi tjänsten för dig!
Vi erbjuder en högkvalitativ vård och söker därför dig som är legitimerad psykolog.
Hos oss kan du få fortbildning och kunskapslyft. Habiliteringens styrka är teamfokuserat arbete och du arbetar tillsammans med kollegor i andra professioner i din närhet men även nära psykologkollegor på arbetsplatsen.
För oss är det viktigt med ett personcentrerat och ett hälsofrämjande förhållningssätt där vi jobbar för att skapa värde för patienten. Därför arbetar vi aktivt med tillgänglighet och ett gott bemötande. För att skapa största möjliga värde för våra patienter behöver vi både bedriva kunskapsbaserad vård och våga prova nya arbetssätt. Arbetet sker i huvudsak i Habiliteringens lokaler men kan utifrån behov förekomma i patientens närmiljö.
Vi söker två kollegor till våra mottagningar i Lidköping och Skövde där ni kommer att ingå i varsitt team. Vi har ett nära samarbete inom Skaraborg där vi tillsammans bemannar våra mottagningar i Skövde och Lidköping. Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som
vill ha varierande arbetsuppgifter som kan vara både utredande/kartläggande och behandlande, med syfte att ge patienterna förutsättningar för en bättre vardag.
Här kan du få vara med och välja inriktning!
vill arbeta med att ge patienten och dennes omgivning ökad kunskap om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser samt lära ut strategier för att hantera svårigheter.
vill ha en konsultativ och rådgivande roll till patienten och dennes närmiljö.
vill arbeta med behandling individuellt och/eller i grupp under avgränsade perioder.
Vi erbjuder dig
en bra introduktion.
ett spännande och variationsrikt arbete där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
en god gemenskap i tvärprofessionellt teamarbete.
kollegial handledning, teamhandledning samt yrkesmässigt utvecklingsarbete.
Verksamheten är positiv till olika former av vidareutbildning såsom psykoterapiutbildning, handledarutbildning och relevanta specialistutbildningar. Inom verksamheten ges möjlighet till behandlings- och utredningshandledning. Handledning till psykologstudenter och PTP-psykologer kan förekomma i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och vill vara med och utveckla vår mottagning och verksamhet. Har du erfarenhet av att arbeta med patienter som tillhör habiliteringens målgrupper, intresse för neuropsykologi, förståelse för vad kognitiva nedsättningar ger för konsekvenser i vardagen och erfarenhet av att ha arbetat i tvärprofessionella team kan det vara meriterande.
Vi söker dig som har god förmåga att organisera och strukturera ditt patientarbete samt en bra samverkan med övriga professioner i teamet kring patienten. Du har ett uttalat patientfokus som används i samarbete med patienten i valet av utrednings- och behandlingsmetoder. Du arbetar utifrån vetenskapligt beprövade metoder och klinisk erfarenhet och har god förmåga att organisera och strukturera ditt patientarbete.
Vi värdesätter personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, flexibilitet och självständighet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav då arbetet medför resor i tjänsten.Övrig information
Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Rekryteringen sker löpande och du kan bli kontaktad innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
