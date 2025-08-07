Psykolog
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Habilitering är specialiserad hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi ger hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje individs unika behov och förutsättningar, och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.Publiceringsdatum2025-08-07Beskrivning
Är du psykolog och vill ha ett omväxlande och lärorikt arbete med barn och ungdomar? Då är du välkommen att söka till Habiliteringen i Uddevalla! Vi söker nu en legitimerad psykolog för en tillsvidareanställning på 100%.
Du kommer att ingå i en psykolog-grupp med erfarna kollegor. Du erbjuds strukturerad introduktion med mentorskap, kollegial handledning samt professionell utveckling tillsammans med andra psykologer inom Habilitering & Hälsa. Arbetet är spännande, utmanande och varierat.
Arbetet utförs utifrån barnets och familjens behov och innebär både utrednings- och behandlingsarbete samt konsultation och rådgivning till personer i barnets närmiljö. Psykologen har också en viktig uppgift i att ge information om och hjälpa patienten att öka sin kunskap om sin funktionsnedsättning. Vi lägger stor vikt vid att anpassa kontakten med våra patienter genom att använda struktur, visuellt stöd och alternativ- och kompletterande kommunikation (AKK).
Arbetet sker i nära samverkan med förskola/skola, primärvård och regionvård. Insatserna ges individuellt eller i grupp, på vår mottagning i Uddevalla eller genom digitala vårdmöten. Du kommer att samarbeta i team med logoped, specialpedagog, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut och barnsjuksköterska. Även dietist och läkare finns att tillgå. Kvalifikationer
Vi vänder oss till dig som är legitimerad psykolog och vill vara med och utveckla vår mottagning och verksamhet. Har du erfarenhet av att arbeta med patienter som tillhör habiliteringens målgrupper ser vi det som en merit. Andra kvalifikationer är intresse för neuropsykologi, förståelse för vad kognitiva nedsättningar ger för konsekvenser i vardagen samt kompetens och erfarenhet av att arbeta med KBT/TBA. Det är även meriterande att ha arbetat i tvärprofessionellt team.
Du har god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete och ser värdet i att samverka med övriga professioner i teamet. Du har ett uttalat patientfokus som används i samarbete med patienten i valet av utrednings- och behandlingsmetoder. Du arbetar utifrån vetenskapligt beprövade metoder och klinisk erfarenhet och har god förmåga att organisera och strukturera ditt patientarbete.
Eftersom arbetet innebär att du samarbetar med föräldrar, olika yrkesgrupper och andra vårdgivare, ställs stora krav på social kompetens och samarbetsförmåga. Arbetet medför resor vilket gör att B-körkort är ett krav.Övrig information
Rekryteringen sker löpande och du kan komma att bli kallad på intervju innan ansökningstiden gått ut. Intervjuer kommer i första hand att ske på plats på mottagningen v 35 och 36. Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Du kan läsa mer om Habiliteringen på vår hemsida: http://www.vgregion.se/hoh
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
