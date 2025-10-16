Provingenjör inom grundflygplanssystem till Flygprov
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping
2025-10-16
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Sektionen för utprovning av grundflygplanssystem tillhör området Grundflygplansystem och Flygdynamik som är en del av Flygprov och Verifiering. Vi är idag ett större antal provingenjörer som ansvarar för grundflygplansutprovning av Saabs flygande system.
I din roll som flygprovingenjör arbetar du med provrelaterade frågor i projektform, där du är en del i ett utvecklingsteam och får gå hela vägen från utvecklingsfas till slutgiltig verifierad och validerad produkt. Du får bland annat ta fram provmetodik och provprogram, förbereda och leda prov samt analysera och utvärdera resultaten. Utöver detta så tillkommer felsökning och problemlösning av komplexa system i flygplan med tillhörande riggar.
Arbetet innebär en kombination av teori och praktiskt produktnära arbete. Vi genomför provning av Gripen i en mängd olika provstationer så som hårdvaruriggar, simulatorer, och flygplan. Allt detta sker i nära samarbete med systemutvecklare, piloter, underleverantörer och kunder. Tack vare den stora variationen av arbetsuppgifter, och olika beroenden som vi inte kan påverka, så utmanas vi på flygprov dagligen med att med kort varsel snabbt kunna byta fokus och vara flexibla i vårt arbete.
Är du mer intresserad av att se vad rollen innebär? Klicka på länken och se mer i filmklippet: https://www.youtube.com/watch?v=JAy8sATFbso
Flera projekt sker även internationellt, vilket innebär att det finns möjlighet att arbeta kortare eller längre tid utomlands.Publiceringsdatum2025-10-16Profil
Vi söker dig som är analytisk och gillar att ta dig an komplexa problem. Du har en god förmåga att samarbeta och kommunicera effektivt med andra. Noggrannhet och struktur är viktiga egenskaper i rollen som provingenjör. Med tanke på den stora variationen av arbetsuppgifter är det viktigt du trivs i en miljö där du snabbt behöver anpassa dig till nya utmaningar.
Med en positiv attityd och vilja att utvecklas, trivs du både att arbeta i team och självständigt. Oavsett om du är nyutexaminerad, med ett stort driv att lära dig eller har flerårig erfarenhet inom området, värdesätter vi din vilja att bidra till vår verksamhet.Kvalifikationer
* Civilingenjörsexamen eller högskoleingenjörsexamen inom relevant område.
* Goda kunskaper i Python, MATLAB eller liknande verktyg, då databehandling är en central del av arbetet.
* Förmåga att uttrycka dig väl i engelska, både skriftligt och muntligt, då dokumentation huvudsakligen sker på engelska.
Erfarenhet av flygteknisk utprovning eller systemutveckling är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningen har Saab krav på säkerhetsklassinplacering och på svenskt medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
