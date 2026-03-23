Provare elektrisk installation
Ikett Personalpartner AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Östhammar Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Östhammar
2026-03-23
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Östhammar
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
Vi söker en elektriker till vår kund som är placerad cirka 1,5 mil söder om Östhammar. Tjänsten passar dig som bor i närområdet och som är intresserad av ett uppdrag som på sikt kan leda till anställning hos företaget.
Ditt huvudsakliga arbete kommer att vara att prova och kontrollera företagets elektriska installationer. I rollen ingår även att vid behov hjälpa till inom elmontage. Som provare har du ett viktigt ansvar för att arbetet håller hög kvalitet och att installationerna uppfyller både säkerhetskrav och kundens önskemål.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Provning och kontroll av elektriska installationer
• Felsökning och åtgärd av fel
• Läsning och förståelse av ritningar och dokumentation på svenska och engelska
• Hantering av dokumentation och avvikelser enligt gällande rutiner
• Stöd vid elmontage vid behov
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: DagtidProfil
Krav:
• Elutbildning eller motsvarande elkompetens från arbetslivserfarenhet.
• AL eller B behörighet.
• Goda kunskaper och mångårig erfarenhet inom el.
• B-körkort
Har du arbetat med elinstallationer eller kontroll och provning av elinstallationer tidigare är det meriterande.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19430". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elsa Carlberg elsa.carlberg@ikett.com Jobbnummer
9812355