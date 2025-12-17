Prova på kommunal primärvård - hospitera hos oss
2025-12-17
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Är du legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet och funderar på om kommunal hälso- och sjukvård kan vara nästa steg i din karriär? Nu har du chansen! Kalmar kommun erbjuder en unik möjlighet att hospitera hos oss och få uppleva våra arbetssätt och uppdrag i praktiken.
Det här är en möjlighet att testa utan förpliktelser men med full insyn i vad arbetet faktiskt innebär.
Vi erbjuder:
* 1-2 dagars hospitering med timlön
* Personlig handledning av en erfaren sjuksköterska
* Möjlighet att utifrån ditt intresse följa vårt arbete i något av områdena; hemsjukvård, vård- och omsorgsboende, korttidsverksamhet, psykiatri, LSS eller vår nattorganisation.
Du får komma nära verksamheten och se hur vi arbetar i team och hur vi skapar trygg och nära vård för den enskilde. Hos oss blir du en del av ett sammanhang där kompetens uppskattas, erfarenhet räknas och din profession verkligen gör skillnad.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad sjuksköterska
* Har minst två års erfarenhet i yrket
* Aldrig tidigare arbetat i kommunal primärvård
* Är nyfiken, engagerad och vill utforska nya perspektiv i din profession
Hospiteringen är helt utan krav på fortsatt anställning, men öppnar dörrar för framtida karriärvägar hos oss. Vi berättar gärna mer om vilka möjligheter och utvecklingsspår som finns inom Kalmar kommun.
Välkommen att upptäcka hur det är att arbeta i kommunal hälso- och sjukvård på riktigt!
