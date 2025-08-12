Proteinkemist
Randstad Life Sciences söker nu en Proteinkemist med arbetslivserfarenhet av proteinanalyser.
Du kommer att arbeta som konsult hos en viktigt kund till Randstad i Uppsala, och du kommer arbeta inom R&D verksamhet med biokemiska och molekylärbiologiska analystekniker och frågeställningar inom läkemedelsindustrin. Fokus kommer att vara att arbeta med metodutveckling och metodvalidering.
Som konsult hos oss erbjuds du en intressant roll med varierande arbetsuppgifter där du får arbeta med laborativa och teoretiska utmaningar med resultat i fokus och få möjligheten att vara en del av framgångsrika team.
Ansvarsområden
Beroende på uppdrag, tidigare erfarenheter samt intresse så kan dina uppgifter komma att se lite olika ut. Men i ditt första uppdrag så kommer det ingå att jobba inom R&D avdelning med metodutveckling och metodvalidering av proteinkemiska metoder. Det kommer även ingå att utföra arbete efter metodbeskrivning och instruktioner, upprätta metodbeskrivningar, utföra och driva utredningar och/eller projekt eller jobba med utveckling. Tillhörande dokumentation i enlighet med GMP kommer att ingå. Kvalifikationer
Vi söker en person med följande kvalifikationer:
Akademisk utbildning (PhD/MSc) inom biomedicin, proteinkemi, biokemi, molekylärbiologi, bioteknik eller motsvarande
Tidigare erfarenhet av att arbeta i industrin i en laborativ, GMP-reglerad miljö är mycket meriterande
Erfarenhet av att jobba med analysmetoder som t.ex. kromatografi (UPLC/HPLC), olika plattmetoder (ELISA, uBCA), gelmetoder (WB, SDS-PAGE) och kappilärelektrofores.
Erfarenhet av proteinanalyser, metodutveckling och metodvalidering.
Uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska är ett absolut krav.
Det är viktigt att du har förmåga att planera eget arbete efter angivna tidsramar. Som person bör du vara flexibel, noggrann, ha god kommunikationsförmåga, är nyfiken, målmedveten och strukturerad. Det är viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga och tar ansvar så att gruppen levererar enligt satta tidslinjer och kvalitetskrav. Dessutom är du skicklig på labbet, har förmåga att självständigt kunna driva arbetet framåt, är initiativtagande och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
