Projektstyrningsspecialist - Vattenfall Eldistribution
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Solna Visa alla elektronikjobb i Solna
2026-06-19
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Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Som medarbetare hos oss bidrar du varje dag till att samhället fungerar och till en säker elförsörjning för kommande generationer. Tillsammans bygger vi framtidens elnät och möjliggör omställningen till ett hållbart samhälle. Läs mer om hur det är att arbeta här.
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad för samhället och energiomställningen?
Vattenfall Eldistribution står mitt i energiomställningen och har en central roll i den kraftfulla elektrifiering som sker i samhället. Vi bygger framtidens elnät idag och driver en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige. Vi söker nu en projektstyrningsspecialist.
Hos oss blir du en del av avdelning Project Performance and Support med visionen att vara en referenspunkt för andra i och utanför bolaget i sakfrågor tack vare kunskap, struktur, effektivitet och den goda, anpassade service vi ger. Jag som är avdelningschef heter Léni Litgård-Maot. Jag tror starkt på att samverkan och tillit är nyckel till framgång.
Vår verksamhet präglas av engagerade och drivna medarbetare och vi vill att du ska se människan i varje möte. För att bidra till din och allas utveckling vill vi att alla delar med sig av både framgångar och misstag.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Som projektstyrningsspecialist kommer du att tillhöra ett projektkontor som har till uppgift att skapa goda förutsättningar för effektiva projektgenomföranden samt stödja beslutsfattare i förvaltning av den operativa investeringsportföljen. Vi ansvarar bland annat för kunskapsområden kopplade till projektstyrning, tid- och resursplanering, riskhantering, informationssäkerhet och systemutveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
stötta programledare och andra kollegor i det operativa med projektstyrningen (tidsplanering, resursplanering, riskhantering, informationshantering m.m.) samt med rutiner och verktyg- och systemfrågor
driva, kvalitetssäkra och utveckla vår program-och projektstyrningsmetodik inom de kunskapsfrågor vi ansvarar för
förvalta vår program- och projektstyrningsmodell
Kravspecifikation
Relevant akademisk utbildning alternativt annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
Erfarenhet av projektledning inom förändringsledning, förändringsprojekt eller verksamhetsutveckling
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
erfarenhet av riskhantering
erfarenhet av kontinuitetshantering
certifiering inom PMI (PMP), Prince2, IPMA eller likvärdig certifiering
kvalitetssäkring av projekt
erfarenhet av ISO
erfarenhet av program- och projektstyrning samt inom vår eller närliggande bransch
Vi söker dig som trivs i en roll där du både får stötta andra och bidra till utveckling. Du har ett helhetsperspektiv och drivs av att förbättra arbetssätt och hitta innovativa lösningar. Du är självgående och prestigelös i ditt arbetssätt och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Med en strukturerad förmåga planerar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt. Att leverera i tid och med rätt kvalitet är en självklarhet för dig.
Ytterligare information
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande arbetsmiljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort: Solna.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Léni Litgård-Maot, leni.litgardmaot@vattenfall.com
tillbaka från semester 10 augusti.
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Carolina Bölander, carolina.boelander@vattenfall.com
tillbaka från semester 19 augusti.
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2026 Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Till följ av semestertider kommer urval och intervjuer ske efter sista ansökningsdag. I den här rekryteringsprocessen kommer tester att förekomma.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Solna - Vattenfall Jobbnummer
9971486