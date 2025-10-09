Projektsamordnare
2025-10-09
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskolan och kostförsörjningen samt fullgör uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Som projektsamordnare med fokus på kompetensförsörjning blir du en nyckelperson i Bodens arbete med att möta de växande behoven av kompetens i takt med regionens industriella etableringar. Du blir en del av AUF:s kompetensteam och arbetar nära kollegor, samarbetspartners och finansiärer.
I rollen ingår att:
• samordna projektägare, partners och finansiärer
• samla in och strukturera behov, utveckla projektidéer och matcha mot relevanta utlysningar
• delta i skrivande av projektansökningar och bereda ärenden till styrgrupper
stötta projektledare
• ha ett övergripande ansvar att följa pågående projekts tidsplaner och resultat
• ta tillvara och sprida erfarenheter från genomförda projekt
• samverka med kommunikationsfunktionen och bidra i framtagning av informationsmaterialKvalifikationer
Formella krav
Eftergymnasial utbildning inom relevant område, t.ex. samhällsvetenskap, projektledning, skapande, kommunikation eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av att ha arbetat i minst tre socialfondsprojekt.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
God datorvana och erfarenhet av digitala verktyg för dokumentation, uppföljning och kommunikation
Meriterande
Erfarenhet av att skriva och administrera projektansökningar till offentliga finansiärer (t.ex. ESF, Vinnova, Tillväxtverket)
Erfarenhet av samverkan och bygga nätverk mellan kommun, region, näringsliv eller utbildningsaktörer
Kunskap om projektmetodik.
Erfarenhet av att ta fram informations- och presentationsmaterial.
Vi söker dig som är:
Analytisk och strukturerad du kan skapa ordning i komplexa frågor och prioritera rätt
Kommunikativ och relationsskapande du bygger förtroende i samarbeten, både internt och externt
Drivande och initiativrik du tar ansvar, hittar lösningar och får saker att hända
Kreativ och resultatinriktad du omsätter idéer till konkreta projekt med mätbara resultat
ÖVRIGT
Vänlig bifoga utbildningsintyg/examensbevis.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
