Projektsäljare
2025-08-27
Brinner du för försäljning och vill arbeta med större projekt inom elbranschen? Trivs du med att bygga långsiktiga relationer och hitta nya affärsmöjligheter? Då kan detta vara din nästa karriärmöjlighet - Läs mer och ansök redan idag!
Hager Elektro söker nu en driven projektsäljare till vårt kontor i Stockholm (Danderyd). I rollen får du en central del i att utveckla vår affär i regionen Stockholm/Nordöst. Du blir länken mellan elgrossister och installatörer - och bidrar till att göra Hager till förstahandsvalet.
I rollen kommer du att arbeta med:
Självständigt planera och driva ditt arbete inom regionen
Besluta och genomföra kundaktiviteter och representation inom egen budget
Bygga och utveckla nätverk mellan olika projektintressenter och arbeta proaktivt för att stärka Hagers position
Ta resultatansvar för samtliga produktsegment, framför allt inom kommersiella projekt, där vi befinner oss i ett expansivt och spännande skede.
Vi söker dig som är en affärsdriven säljare och som brinner för att skapa och utveckla kundrelationer. Du förstår hur projektsälj fungerar och trivs med att arbeta konsultativt.
För att lyckas i rollen har du:
Flera års erfarenhet av B2B-försäljning och affärsutveckling, gärna inom elbranschen
God teknisk förståelse inom eldistribution
Flytande svenska i tal och skrift samt god engelska (koncernspråk)
B-körkort
Gärna ett upparbetat nätverk inom branschen.
Erfarenhet av CRM-system, digitala säljverktyg och utbildning inom el är ett stort plus.
Hager Elektro erbjuder dig:
Ett starkt varumärke och goda utvecklingsmöjligheter i en framtidsbransch
Frihet under ansvar med stöd från engagerade kollegor och ledare.
Bra villkor och fina förmåner
En positiv företagskultur med engagerade kollegor och sociala aktiviteter
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Hager Elektro med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Celina Sundberg på celina.sundberg@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Hager Elektro:Hager Elektro är en ledande leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Vi är en del av det tysk/franska familjeägda Hager Group med 13 000 medarbetare, 23 produktionsanläggningar och kunder i 96 länder. I Sverige har vi vårt huvudkontor i Mölndal och säljkontor i Danderyd (Stockholm) samt i Lomma (Skåne). Hos oss får du vara en del av ett engagerat team i Sverige och arbeta med 45 kollegor som brinner för samarbete, utveckling och framgång.
Vi satsar stort på hållbarhet och energieffektiva lösningar och vill ha med dig på resan mot en smartare och mer hållbar framtid! Läs mer på www.hager.se
