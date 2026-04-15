Projektplanerare till försvarsindustrin
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Örebro
2026-04-15
Som Projektplanerare hos vår kund blir du en central del av en växande produktion. Du kommer in i ett skede med många nystartade projekt där din expertis inom planering och flöden blir avgörande. Ansök redan idag, vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN:Du kommer ha en central roll i gränssnittet mellan produktion, teknik och inköp, där du säkerställer att flöden och planering synkar, Här möter du en stimulerande miljö som präglas av både högvolymsprodukter och unika, högkomplexa lösningar i mindre serier. Du får en flexibel och dynamisk roll där ingen dag är den andra lik. Tillsammans med projektledare och produktionsteamet styr du arbetet utifrån projektens behov, vilket ger dig stora möjligheter att påverka både din vardag och gemensamma resultat. Dina huvudsakliga arbetsområden:
Strategisk planering: Du ansvarar för behovsdrivning i vårt affärssystem och arbetar aktivt inom processen för Planning and Control.
Resursoptimering: Du säkerställer effektiv resurs- och beläggningsplanering för att möta våra högt ställda mål.
Utveckling: Du förväntas inte bara följa våra processer utan även utmana dem. Du driver förbättringsprojekt och utvecklar vår planeringsmetodik.
Nätverkande: Du bygger och underhåller starka relationer med allt från inköp och produktionstekniker till utvecklingsavdelningen och projektledare.
SÖKER DIG SOM HAR:Teknisk högskole- eller universitetsutbildning
Tidigare erfarenhet av produktionsplanering
Flytande svenska och engelska i tal och skrift, då det krävs i vardagen
B-körkort
Som person är du analytisk, strukturerad och tar stort eget ansvar. Rollen innebär många kontaktytor, vilket kräver god samarbets- och kommunikationsförmåga.
OM ANSTÄLLNINGEN:Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Efter överenskommelse
Placering: Karlskoga
Rekryteringsansvarig: Stina Hed
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik. Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
