Projektplanerare
2026-03-18
Därför är detta jobb för dig Du trivs i projektmiljöer där du får skapa struktur och framdrift och samarbeta med olika kompetenser. Att arbeta nära teknik inom industri och energi motiverar dig, och du ser rollen som en möjlighet att utvecklas vidare inom projekt och komplexa, reglerade verksamheter.
Som projektplanerare hos oss får du en central roll i att stötta projektledningen och säkerställa att projekten drivs framåt enligt plan. Du arbetar nära projektledare, tekniska specialister och andra intressenter i projekt inom energi, kärnkraft och industri. Här blir du en nyckelperson i att skapa struktur, följa upp framdrift och bidra till att projekten levererar enligt uppsatta mål.
Du kommer främst att arbeta i projekt kopplade till energiproduktion, exempelvis inom kärnkraft och kraftvärme, men även inom annan tung industri. Projekten kan handla om underhållsinsatser, anläggningsförändringar eller tekniska uppgraderingar - där din förmåga att planera, koordinera och följa upp gör verklig skillnad.
Du blir en del av vårt affärsområde Compliance & Management där vi stöttar en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning.
Ansvarsområden
Stötta projektledare i planering, koordinering och uppföljning av projekt
Samordna projektintressenter och säkerställa god kommunikation mellan olika parter
Dokumentera möten och beslut, samt följa upp åtgärdspunkter
Delta i och facilitera riskanalyser samt följa upp identifierade risker
Följa upp projektets framdrift, resurser och i viss mån budget
Säkerställa att projektet uppfyller krav på dokumentation och kvalitet
Bidra vid projektavslut genom att följa upp restpunkter och säkerställa korrekt överlämning
Kvalifikationer Vi söker dig som är en kommunikativ och utåtriktad person, som trivs med att samarbeta och bygga starka relationer. Du drivs av att lösa problem och skapa ordning och reda. Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis energiteknik, elektroteknik, maskinteknik, processteknik eller liknande
1-2 års erfarenhet av att arbeta i projekt, exempelvis som projektstöd, koordinator eller liknande
Erfarenhet från energi-, kärnkrafts- eller tillverkande industri
God vana av projektplaneringsverktyg, t.ex. Primavera, MS Project eller motsvarande
Grundläggande förståelse för projektstyrning, tidplanering och uppföljning
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande:
Påbyggnadsutbildning med inriktning mot kärnkraft
Erfarenhet av SAP eller andra affärssystem
Drift- eller fälterfarenhet från industri eller energianläggning
Kunskap inom elsäkerhet, t.ex. ESA
En spännande resa med Knightec Group
Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan - från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad - för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll - du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Uppsala Business Park, Rapsgatan 7E, Uppsala . Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-04-26. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Specialist. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Vi ser fram emot att höra från dig!
