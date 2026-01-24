Projektör till Eltel i Bromma!
2026-01-24
Vill du arbeta i hjärtat av Stockholms stadsutveckling och ansvara för komplexa nätlösningar? Som projektör hos oss på Eltel får du förtroendet att leda projekt från ritbordet till att nätet är i drift. Här blir du en del av ett prestigelöst team där samarbete och teknisk problemlösning står i centrum.
OM TJÄNSTEN
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska samhällsfunktioner. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk som är avgörande för ett hållbart och uppkopplat samhälle. Hos Eltel blir du en del av ett sammansvetsat team där vi sitter tillsammans på samma våningsplan, allt från projektörer till byggledare och stödfunktioner. Vi tror på kraften i att prata med varandra och lösa problem gemensamt.
Som projektör hos Eltel får du den unika möjligheten att arbeta direkt mot Sveriges största ägare av optonät. Det innebär att du hanterar en komplex miljö där nätet alltid måste vara i drift, samtidigt som du dokumenterar och planerar enligt de mest omfattande standarderna i branschen. Du äger dina projekt från ax till limpa och driver dem från tidig projektering genom hela utförandefasen till produktionsavslut.
Denna roll är säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer längre fram i processen.
Du erbjuds
• Frihet under ansvar och du får stort förtroende att styra dina projekt och din tid
• Möjligheten att bli expert på Sveriges största optonät och arbeta med marknadsledande system
• En prestigelös kultur där vi vågar fråga och lära av varandra
• Nya, fräscha lokaler med tillgång till både stor gemensam matsal, gym och bastu
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-24Dina arbetsuppgifter
Som projektör är du den operativa spindeln i nätet med ansvar från första ritning till färdig anläggning. Du driver projektets ekonomi och framdrift, deltar i ledningssamordningsmöten och löser tekniska krockar i marken. Du kommer bland annat att arbeta med:
• Teknisk projektering: Detaljplanering av fiber och kanalisation (mark/luft) samt framtagning av granskningsunderlag och modellfiler i AutoCAD eller Microstation
• Projektstöd & Planering: Upprätta arbetsordrar och instruktioner, hantera materialbeställningar, resursbokning och samordna planerade avbrott
• Myndighets- & externa kontakter: Ansvara för tillstånd, TA-planer samt dialog med markägare, myndigheter och underentreprenörer
• Kvalitetssäkring: Leda uppstartsmöten och säkerställa hög kvalitet och leveranssäkerhet genom hela projektets livscykel
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av att arbeta mot Sveriges största nätägare och deras specifika dokumentationskrav
• Har goda kunskaper i AutoCAD eller Microstation
• Har B-körkort
• Kommunicerar obehindrat i svenska, både i tal och skrift då språket förekommer i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Kunskap om fiberuppbyggnad, kanalisation eller lågspänning
• Erfarenhet av AMA-Kod, TB texter och olika stadier av handlingar, såsom förfrågan och granskning till bygghandling
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Du är ihärdig och alert, du vågar ligga på för att få svar och driver processer framåt. Du är strukturerad och prestigelös, där du ser samtliga led i arbetet som lika viktigt. Vidare har du en god samarbetsförmåga och kommunikativ i ditt förhållningssätt då du arbetar med såväl interna och externa kontaktytor.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
