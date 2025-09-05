Projektör inom rörsystem
2025-09-05
Välkommen till FVB, din nya arbetsplats!
Som medarbetare på FVB kommer du snart märka att personalen är i främsta rummet, vi har jobbat målmedvetet för att skapa en trivsam arbetsplats. Hos oss ska alla känna sig välkomna och inkluderade oavsett vem du är. Flera av våra medarbetare har jobbat i många år, och bland de som valt en annan arbetsplats är det flera som sökt sig tillbaka, det ser vi som ett gott betyg!
12 ytterligare anledningar att jobba på FVB Utvecklingsmöjligheter, personlig utveckling i framkanten av en het bransch
Kompetenta kollegor, tillhörighet och ett positivt arbetsklimat
Bra balans mellan privatliv och arbetsliv
Flexibel arbetsplats, möjlighet att med ökad erfarenhet arbeta på distans
Del av årsvinsten betalas ut som bonus, lika belopp till alla
Delägarskap, möjlighet att bli delägare i ett personalägt företag
Kollektivavtal
Förmånliga villkor vid föräldraledighet
Förmånliga semestervillkor
Möjlighet till personalbil
Motionsbidrag och företagshälsovård
Internationella kontakter, med möjlighet till utlandsuppdrag
Din nya tjänst
Vi söker dig som är tekniskt nyfiken och vill arbeta med hållbara lösningar inom energisektorn. Som projektör/konstruktör inom rörsystem hos FVB kommer du att vara en viktig del av projektteamet och bidra med tekniska lösningar och ritningar i spännande industriprojekt. Du arbetar med teknisk projektering och konstruktion av rörsystem, modellering i 3D och framtagning av ritningsunderlag. Du samarbetar nära uppdragsledare och andra teknikområden, och deltar i tekniska granskningar och förbättringsarbete.
Du kommer att delta i utvecklingen av gruppen och vi värderar samarbete och engagemang högt. Arbetet präglas av stor frihet med ansvar både mot kunder och kollegor. På FVB strävar vi efter en hög grad av samarbete, både inom och mellan grupper och kontor.
Din profilVi tror att du har erfarenhet av projektering inom rörsystem eller mekanisk konstruktion, gärna inom energianläggningar eller processindustri. Du har ett öga för detaljer, god teknisk förståelse och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Du har relevant ingenjörsutbildning exempelvis inom energi- eller maskinteknik. Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska. B-körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten.
FVB är ett personalägt företag med en tydlig kultur som präglas av samarbete och gemensamt ansvar. Du trivs bäst hos oss om du gärna engagerar dig och vill bidra till både gruppens, kontorets och företagets utveckling.
Anställningsform och rekryteringsprocessTjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Ansökningar hanteras löpande. Arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroll kan komma att vara aktuellt i urvalsprocessen.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2025.
Vill du veta mer?För mer information om tjänsten kontakta gruppchef Matilda Ågerup, 021-81 80 42, matilda.agerup@fvb.se
För mer information om personalrelaterade frågor Marie Barrefors, 021-81 80 75, marie.barrefors@fvb.se
Varmt välkommen med din ansökan!
