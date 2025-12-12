Projektör inom dagvattenutredningar sökes!
2025-12-12
Är du projektör inom VA, Dagvatten eller Geoteknik? Hos vår kund får du chansen att bidra till hållbara samhällsprojekt tillsammans med engagerade kollegor som delar din passion för teknik, kvalitet och utveckling. Läs mer och ansök till tjänsten redan idag!Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en Projektör till vår kund, en samhällsbyggnadsaktör som verkar inom konstruktion, installation, infrastruktur, hållbarhet och projektledning. De söker nu tillökning i sitt team i form av en projektör inom antingen VA, dagvatten eller geoteknik. Här erbjuds du att bli en del av ett tight och stöttande team med bred kompetens inom mark, VA, gata och detaljplaner. Kundens kontor är placerad i centrala Stockholm.
Har du erfarenhet och kunskap inom något av nämnda områden? Då tycker vi du ska skicka in en ansökan redan idag!
Dina egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen som projektör tror vi att du har ett analytiskt sinne och ett genuint intresse för att hitta smarta, hållbara lösningar. Du är strukturerad och noggrann i ditt arbete, men har också förmågan att se helheten i projekten du deltar i. Rollen innebär både självständiga uppgifter och nära samarbete med kollegor och kunder, vilket gör att du behöver vara kommunikativ, lyhörd och samarbetsinriktad. Vi ser gärna att du trivs i en miljö där det händer mycket och där du får bidra med både din tekniska kompetens och din vilja att utvecklas tillsammans med teamet.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Relevant utbildningsbakgrund
Några års arbetslivserfarenhet inom området
Har goda språkkunskaper i svenska och engelskaTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, tillsvidareanställning direkt hos kundföretaget. Start enligt överenskommelse.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35544 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
