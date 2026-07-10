Projektör - Fridh & Hell's Bygg AB
Tacting AB / Byggjobb / Karlstad Visa alla byggjobb i Karlstad
2026-07-10
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, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Om tjänsten Fridh & Hell söker nu en projektör som vill vara med och skapa byggprojekt som fungerar i praktiken. I rollen arbetar du med att ta fram ritningar, handlingar och projekteringsunderlag som stödjer produktionen genom hela byggprocessen. Du blir en del av en verksamhet där projektering, kalkyl, inköp och produktion arbetar nära varandra för att skapa genomförbara lösningar och väl fungerande projekt.
Rollen kan utgå från antingen Karlstad eller Bengtsfors.
Arbetsuppgifter I rollen som projektör kommer du bland annat att:
• Arbeta med A-projektering och/eller K-projektering.
• Ta fram tillverkningsritningar (KP-projektering).
• Ta fram ritningar, handlingar och projekteringsunderlag.
• Arbeta i Revit.
• Bidra till praktiska och byggbara lösningar som stödjer produktionen.
• Samarbeta nära projekteringsledare, platschefer samt övriga funktioner i projekten.
Om dig
Som person är du: En lagspelare som trivs med att samarbeta med andra och ser värdet av att projekteringen fungerar i praktiken, inte bara på ritningen. Du arbetar strukturerat och levererar handlingar med rätt kvalitet i rätt tid. Samtidigt har du förmågan att se helheten och anpassa ditt arbete utifrån projektets behov och förutsättningar.
Vi ser att du har
• Minst två års erfarenhet inom byggprojektering.
• Erfarenhet av A-projektering, K-projektering och/eller tillverkningsritningar (KP-projektering).
• Erfarenhet av Revit.
• God förståelse för byggprocessen och vikten av praktisk projektering.
Vi erbjuder Hos Fridh & Hell blir du en del av en verksamhet där projektering och produktion arbetar nära varandra genom hela byggprocessen. Du får en varierad roll där din kunskap blir en viktig del av projektens utveckling och där du har möjlighet att bidra till praktiska lösningar som fungerar från idé till färdig byggnad. Hos oss arbetar vi med korta beslutsvägar, nära samarbete och ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling.
Om oss Fridh & Hell är ett byggföretag med verksamhet i Dalsland och Värmland. Vi erbjuder tjänster inom projektering, entreprenad, husbygge, finsnickeri, förvaltning och isolering, vilket gör att vi kan ta ansvar genom hela byggprocessen. Vår verksamhet präglas av dialog, transparens och hög kompetens, där kvalitet, yrkesstolthet och långsiktiga relationer är en naturlig del av vårt arbetssätt. Med moderna digitala verktyg och ett kontinuerligt fokus på utveckling arbetar vi för att skapa hållbara lösningar och värde för både kunder och verksamheten.
Om rekryteringsprocessen I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Moa Strandberg 072 310 29 72, moa.strandberg@tacting.com
eller Bengt Libäck 070 594 72 77, bengt.liback@tacting.com
Under semesterperioden kan våra svarstider vara något längre än vanligt, men vi återkommer så snart vi har möjlighet.
Välkommen in med din ansökan senast 18 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8039457-2096083". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.teamtailor.com
Gustaf Anders gata 7b (visa karta
)
653 40 KARLSTAD Arbetsplats
Tacting Jobbnummer
9999213