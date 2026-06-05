Projektområdeschef
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2026-06-05
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Projektavdelningen
Region Uppsala kännetecknas av en stark tillväxt. Fastighet och service Region Uppsala är en viktig del i denna. Nu behöver vi bli fler som utvecklar, bygger och förvaltar våra sjukhus, vårdcentraler och övriga lokaler. Vill du arbeta på beställarsidan, vara kravställare med en viktig uppgift? Fastighet och Service är inne i en expansiv, förbättringstänkande och mycket spännande fas. Välkommen att söka dig till oss. Vi lovar dig komplexa och utmanande arbetsuppgifter, många möten med intressanta människor och goda arbetskamrater som går till sina arbeten för att göra något viktigt! Vad är viktigt för dig?
Vill du leda en ny enhet och ansvara för dess långsiktiga utveckling? Har du erfarenhet av strategiskt och långsiktigt förändringsarbete så kan det vara dig vi söker!
Vår verksamhet
Fastighet och service har en viktig funktion i regionens tillväxt. Vi utvecklar, bygger och förvaltar sjukhus, vårdcentraler, fordonsdepåer och en hel del annat. Vi är inne i en expansiv, utvecklande och spännande fas. I den pågående projektportföljen finns bl.a. spårvagnsdepå för Uppsalas nya spårväg, nybyggnad av produktionskök samt tekniktäta ny-, om- och tillbyggnader för Akademiska sjukhusets avancerade behov. I den framtida projektportföljen ser vi nya vårdcentrum på flera platser i länet, ytterligare fordonsdepåer, omfattanden utveckling av Akademiska sjukhuset och mer därtill. Beställare av projekten är vanligen Fastighetsavdelningen som är en parallell organisation tillsammans med Teknik-, Drift- och Serviceavdelningen. Våra kunder är de övriga förvaltningarna inom Region Uppsala.
Vi söker nu en projektområdeschef som vill leda enheten och vara med och utveckla vår projektavdelning.
Du leder en ny enhet och ansvarar för dess långsiktiga utveckling. Erfarenhet av strategiskt och långsiktigt förändringsarbete är därför en viktig del av den kompetens vi söker.
Vi erbjuder dig utmanande samhällsviktiga arbetsuppgifter, samarbete med kunniga människor och härliga arbetskamrater som går till sina arbeten för att göra något som är viktigt på riktigt. Välkommen att söka dig till oss om du också vill bidra i detta viktiga arbete.
Ditt uppdrag
På uppdrag av och i samverkan med övriga enheter och avdelningar inom Fastighet och service, och inte minst med våra kunder, leder och utför projektavdelningen fastighetsinvesteringsprojekt i alla skeenden.
Projektområdeschefen har budget-, medarbetar- och verksamhetsansvar inom enheten.
Vidare ansvarar du för att bemanna projekten för den enheten du leder med resurser som anpassas efter projektets behov avseende omfattning och komplexitet.
Du samarbetar med övriga chefer inom avdelningen där ni ansvarar för att arbetssätt, processer och rutiner i projekten anpassas och utvecklas för att leva upp till omvärldens, kundens och den egna organisationens krav och behov.
Det innebär att samverkan är viktigt liksom att skapa engagemang hos dina medarbetare och med delaktighet driva verksamheten framåt. Du är medlem i avdelningsledningen, rapporterar till avdelningschefen och kan komma att vara biträdande avdelningschef vid behov.Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Du har högskole- eller universitetsutbildning inom relevant område och mångårig erfarenhet från bygg- och fastighetsverksamhet eller infrastruktur.
Vi söker dig som har erfarenhet av stora projekt och där du haft en ledande roll för genomförandet. Du ska ha erfarenhet av att driva utveckling och leda arbete i komplexa sammanhang, eftersom rollen är strategisk och central för Region Uppsalas fastighetsinvesteringar och långsiktiga utveckling.
Vidare kräver rollen erfarenhet av entreprenadjuridik och teknik.
Du har datorvana och god kunskap om projektmodeller, fastighet- och projektsystem.
Att vara projektområdeschef innebär att du kommer ha många kontakter och samarbeten. Därför behöver du vara prestigelös, lyhörd och ha god förmåga att skapa bra relationer med kunder och medarbetare samt vara strukturerad och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi förutsätter att du har stort engagemang för uppgiften, en vilja att entusiasmera och inkludera medarbetare och kollegor samt förmåga att se helheten.
För att lyckas i den här rollen måste du ha en personlig mognad och vara stabil och trygg.
Det är meriterande om du har haft chefsansvar men inte ett krav. Däremot är erfarenhet av ledarskap ett krav vilket kan komma från roller utan direkt medarbetaransvar.
Att ta initiativ och att vilja uppnå resultat är något du trivs med.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning om 100% med tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Vid konkreta frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anne Wegar, Anne.Wegar@jeffersonwells.se
eller +4687361900.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LSU14/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9949126