Projektledare Ventilation
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Projektledare Ventilation - Årsta
Har du stor erfarenhet inom ventilationsområdet och vill arbeta i ett sammansvetsat team där Service och ROT samarbetar nära? Vill du vara med och stärka vår verksamhet i Årsta och bidra i ett tryggt och engagerat arbetslag? Då kan detta vara rätt steg för dig.
Om rollen
Som projektledare inom ventilation blir du en central del av vår Stockholmsverksamhet med placering i Årsta. Du arbetar tätt tillsammans med serviceledare, filialchef och kollegor inom Energi och ROT. Vi är ett team som kännetecknas av driv, tävlingsinstinkt och stark laganda. I rollen ansvarar du för att utveckla och driva vår ventilationsverksamhet framåt, med fokus på kvalitet, lönsamhet och nöjda kunder. Du erbjuds stor frihet under ansvar och goda möjligheter att påverka både arbetssätt och utvecklingen inom området.
Du kommer bland annat att:
• Leda multidisciplinära projekt med betoning på ventilation genom alla faser, inklusive resultat- och leveransansvar
• Arbeta både operativt och strategiskt med uppföljning, analys och utveckling
• Utveckla och stärka kundrelationer samt skapa möjligheter till merförsäljning
• Säkerställa en säker, hållbar och välfungerande arbetsmiljö
• Bidra till engagemang, delaktighet och tydlig kommunikation i teamet
Kontinuerligt följa upp och redovisa projektens ekonomi och framdrift
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Minst 5 års erfarenhet från ventilationsbranschen
• Minst 2 års dokumenterad projektledarerfarenhet
• God kunskap om AB/ABT och erfarenhet av ÄTA-hantering
• Förståelse för entreprenad- och serviceprojekt inom ventilation
• B-körkort
• God systemvana, gärna i Office-paketet
• Mycket god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska
Meriterande
• Erfarenhet av kalkylarbete och anbudsprocesser
Vana av ekonomisk uppföljning och resultatstyrning
Vi fäster stor vikt vid dina personliga drivkrafter och söker dig som är:
• Målinriktad och triggas av att uppnå goda resultat
• Engagerad, ansvarstagande och självgående
• Affärsmässig med förmåga att skapa och vårda relationer
• Strukturerad och lösningsorienterad
Prestigelös och trivs i samarbeten men även med självständigt arbete
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravida Sverige AB
(org.nr 556197-4188), http://www.bravida.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9707973