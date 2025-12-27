Projektledare Vatten och Avlopp
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.
Vatten och Återvinning är ett gemensamt verksamhetsområde som arbetar för en hållbar framtid med minskad konsumtion och minskat avfall och med rent vatten i både kran och vattendrag. Detta gör vi genom att utveckla, underhålla och förbättra vattenverk och ledningsnät. Med ett ökat cirkulärt tänkande tar vi hand om och hanterar avfall för både hushåll och verksamheter.Publiceringsdatum2025-12-27Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad och driven projektledare inom Vatten och Avlopp till enheten Planering i verksamheten Vatten och Återvinning. Enhetens ansvar är i huvudsak strategisk planering av återvinning och avfall, vatten och avlopp samt hållbarhet.
Som projektledare hos oss kommer du leda och ansvara för genomförandet av hela projekt; från planering och upphandling till överlämning av färdig anläggning till drift och underhåll.
I huvudsak kommer du att leda investeringsprojekt inom förnyelse av ledningsnät samt reinvesteringar i pumpstationer och vattenverk m.fl. men även framtagande av utredningar och utvecklingsprojekt inom verksamhetens driftansvar ingår i tjänsten. Du ansvarar för projektens framdrift och se till att projekten genomförs enligt uppsatta mål, budget och med gott resultat.
I uppdraget ingår att vara den sammanhållande länken när det gäller ekonomi, tidplaner, arbetsmiljö, dokumentation, information, med mera.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom väg och vatten, byggteknik eller annat relevant område, alternativt att du har förvärvat dig kompetens och erfarenhet på annat sätt och som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av arbete som projektledare inom anläggningsprojekt. Vi ser det även som meriterande om du har kunskaper i entreprenadjuridik, AMA och projektekonomi. Erfarenhet av strategisk planering inom VA eller liknande område är meriterande.
Du kommer att ha många interna och externa kontakter och vi ser därför att du är kommunikativ, självgående och självständigt kan driva projekt från utredningsskede till färdig anläggning. Du har vana av att arbeta strukturerat för att nå resultat och analysera komplexa frågeställningar.
Vi ser även att du är nyfiken och drivs av att arbeta med ett mål- och serviceinriktat arbetssätt och ser digitala verktyg och ny teknik som en naturlig del av ett effektivt arbete. Du har god samarbetsförmåga och är trygg i att leda möten och dialog med olika intressenter.
Tjänsten kräver att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och har B-körkort. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
