Projektledare Vägmarkering
2026-03-17
Vad krävs av en projektledare för att hålla Sveriges vägar säkra, framkomliga och i gott skick - varje dag, året runt? Som projektledare hos oss får du ett ansvar för att leda vägmarkeringsentreprenader i regionen Göteborg/Sjuhärad/Halland. Ett självständigt, viktigt och samhällsnyttigt uppdrag!Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Som projektledare på Underhåll påverkar du väldigt många människor varje dag och ditt arbete är viktigt för ett fungerande, framkomligt och säkert vägnät. Arbetet är mycket självständigt och du ansvarar för att styra och leda entreprenadkontrakt inom tilldelat område i projektform.
Det innebär att du fattar beslut om åtgärder, handlingsalternativ och resursanvändning inom projektets ramar samt fördelar arbetet för såväl interna stödresurser och specialister som externa leverantörer. Du leder en kompetent projektgrupp och samarbetar även med externa parter under projektets skeden, exempelvis konsulter, entreprenörer och kommuner. Att planera, budgetera, vara med i upphandlingsprocessen, samt följa upp och styra upphandlade entreprenörer ingår i uppdraget. I arbetet ingår därför ekonomiskt ansvar för projekten och du följer kontinuerligt upp verksamheten mot satta mål gällande budget, tid och kvalitet.
Vårt samarbete med andra projekt och parter är betydande för framkomligheten, du är en nyckelspelare i väldigt mångas vardag. Du ser fördelen i att arbeta i våra digitala verktyg och stödsystem och du förstår att det är en viktig del av ditt arbete. Vi erbjuder ett mycket varierande arbete med många kontaktytor - där du har möjlighet att göra skillnad och skapa nytta för allmänheten!
Tjänstens huvudsakliga syfte är att planera, upphandla och genomföra vägmarkeringsentreprenader i det geografiska området Göteborg/Sjuhärad/Halland. I tätt samarbete med teamet för underhåll av belagda vägar kan det även bli aktuellt att genomför andra åtgärder, exempelvis beläggningsentreprenader. Kvalifikationer
Du är en trygg person och ditt ledarskap präglas av att bygga förtroende, klargöra riktning och leverera resultat. Du är driven, självgående och har en god analytisk förmåga. Genom en tydlig kommunikation om förväntningar och mål delegerar du och följer upp samtidigt som du inspirerar, skapar delaktighet och driver utveckling och innovation. Du är bra på att samarbeta då du i arbetet som projektledare samverkar både internt med andra projektledare i angränsande områden och verksamheter samt med externa parter
Vi söker dig som:
har högskoleutbildning med teknisk inriktning om minst 180 hp (120 p) alternativt annan utbildning kombinerat med erfarenheter som vi bedömer som likvärdig
har några års aktuell erfarenhet av att ha arbetat inom Vägmarkering eller Underhållsbeläggning som exempelvis projektledare/projektingenjör
har goda kunskaper i entreprenadjuridik (AB, ABT)
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har körkort för personbil
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via Min karriärsida! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18:2025:237". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se
781 89 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Underhåll Kontakt
Rekryterande chef
Jonas Nilsson jonas.b.nilsson@trafikverket.se 0101243203 Jobbnummer
9803046