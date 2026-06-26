Projektledare till vår Badhusgrupp
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2026-06-26
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NCC är en av de ledande aktörerna inom badhusproduktion. Vi är stolta över de unika och högkvalitativa badhus, simanläggningar och spaanläggningar som vi har överlämnat till kund. Som projektledare hos oss får du möjlighet att vara med och forma framtidens badhus – och bidra till att skapa glädje för alla som älskar att simma, leka och umgås i vattenmiljöer.
Du är specialisten som med din expertis och förståelse för kommande utmaningar både stöttar och vägleder våra projekt och avdelningar över hela Sverige. Rollen som projektledare är både spännande och utvecklande då inget projekt är det andra likt och du deltar aktivt i både produktions- och utvecklingsfrågor.
Låter detta som en spännande utmaning? I så fall ser vi fram emot din ansökan!
Tjänsten som Projektledare till Badhus
Som Projektledare har du en nyckelroll i att säkerställa att våra bad- och simhallsprojekt byggs enligt vårt koncept och tekniska plattform. Du ansvarar för att våra projekt genomförs med hög kvalitet och kostnadseffektivitet genom att fungera som ett viktigt stöd för våra lokala avdelningar i badspecifika frågor. Du är med genom hela processen från tidig marknads- och kundbearbetning och anbudsskede till projektering, produktion, färdigställande och även under garantitiden.
En central del av rollen är att vidareutveckla NCC:s koncept och tekniska riktlinjer för badhusbyggnation, samt att bidra till erfarenhetsöverföring mellan våra projekt. Du är specialisten och leda dem igenom processen.
Du rapporterar till Jesper, som är segmentsansvarig för Badhus med ett team som är placerade på olika orter i Sverige. Vi har digitala teamsmöten varje vecka och träffas även regelbundet fysiskt för att dela erfarenheter och kunskap.
Om Avdelning Affärs- och Verksamhetsutveckling Building Sverige
Inom avdelningen ingår enheterna Teknik& Hållbarhet, Verksamhetsutveckling, Inköp samt enheten Marknad och Segment i vilken tjänsten som projektledare Badhus ingår i.
Din profil som Projektledare
Du har en dokumenterad erfarenhet från byggproduktion och/eller projektering av badhus.
Du har lätt för att bygga relationer oavsett om du möter kunden, kollegor eller våra underentreprenörer. Ibland tar du på dig specialistrollen och vid ett annat tillfälle har du en mer stöttande roll. Oavsett så gillar du att dela med dig av din kunskap.
Du är självgående, strukturerad och van att ta ansvar.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
För att bli en av oss vill vi att du delar våra värderingar och förstår vikten av inkludering och mångfald i organisationen.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och internutbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benify.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering vid något av våra kontor i Sverige företrädesvis från Uppsala och neråt. Körkort är ett krav då tjänsten innebär en hel del resande. I enlighet med NCC:s säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroll på våra slutkandidater.
Kontakt och ansökan
Kontakta gärna Jesper Appelquist, Segmentsansvarig Badhus på 073-428 21 93 eller HR Specialist Rekrytering Monica Klersén 070-653 90 49 för ytterligare information. Vi har ledigt för semester mellan den 13 juli – 7 augusti. Du är välkommenmed din ansökan senast den 23 augusti 2026.
Vi önskar dig en fin sommar!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ncc Aktiebolag
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Vasavägen 3 C (visa karta
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554 54 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Kontakt
Monica Klersén 0706539049 Jobbnummer
9981941