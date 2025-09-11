Projektledare till Turnpikes
Turnpikes växer snabbt och har under de senaste åren två gånger nominerats till Årets Företagare. Nu söker Turnpikes en projektledare med erfarenhet av IT-projektledning, som gillar att skapa ordning och framgång i komplexa projekt med ett starkt fokus på kvalitet och leverans.
OM TJÄNSTEN
Turnpikes är en talangfull grupp människor med huvudkontor i Danmark men verksamma över hela världen, som möjliggör digital transformation för företagskunder. Turnpikes värdesätter sina starka relationer, strävar alltid efter att skapa värde och är stolta över sin extremt höga kundnöjdhet från några av världens största företag.
Som projektledare hos Turnpikes ansvarar du för att leda flera parallella projekt inom OpenText, med uppdrag att implementera ECM-lösningar hos stora internationella kunder. Dina dagar fylls med strategisk planering, stakeholder-management och daglig kontakt med både interna och externa team. Rollen kräver att du har en bra överblick och kan leverera enligt budget och tidplan, samt är skicklig på att koordinera resurser och hantera förväntningar för att maximera kundnöjdheten. Med stöd av underkonsulter och interna specialister i teamet kommer du att leda arbetet genom alla projektfaser.
Du erbjuds
• En roll i ett internationellt, snabbt växande företag med en platt organisationsstruktur
• Möjlighet att arbeta med stora företagskunder och bygga långsiktiga kundrelationer
• Flexibla arbetstider och en god balans mellan arbete och fritid
• Stöd av erfarna kollegor och kontinuerlig kompetensutveckling
Dina arbetsuppgifter
• Leda och övervaka projektleveransen, budget och omfattning
• Sammanfatta och rapportera framsteg till styrgrupper och kunder
• Koordinera interna konsulter och externa underkonsulter i projekten
• Bygga långsiktiga relationer med kunder och identifiera nya möjligheter
VI SÖKER DIG SOM
• Ett par års erfarenhet som projektledare inom IT, gärna på leverantörssidan
• Erfarenhet av att leverera projekt i tid och enligt budget
• Kunskap om OpenText och/eller ECM-lösningar är meriterande
• Flytande svenska är meriterande då de samarbetar med många kunder inom den offentliga sektorn
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
