Projektledare till Stadsfastigheter
2026-01-28
Ref: 20260161 Publiceringsdatum2026-01-28
Malmö utvecklas i snabb takt, det är många som vill bo i, verka i och besöka vår stad. På Stadsfastigheter förvaltar och utvecklar vi Malmö Stads förskolor, skolor, stöd- och äldreboenden samt kultur- och fritidsanläggningar. Vi befinner oss in en intensiv utvecklingsfas med riktningen att skapa ett Malmö, en sammanhållen stad.
Projektenheten bygger om och bygger nytt på uppdrag från våra lokalnyttjande förvaltningar. Projektenheten har uppdraget att driva byggprojekt, och vi är involverade från idéstadiet hela vägen fram till överlämning av den färdiga byggnaden till lokalnyttjaren och fastighetsförvaltaren. Vi söker nu en ny projektledare till oss.
Som projektledare driver du ny-, om- och tillbyggnationer inom fastighetsbeståndet genom hela byggprocessen: från idé genom projektering, upphandling och produktion till slutbesiktning och överlämning. Du kommer mestadels att driva projekt som kan genomföras genom avrop till våra ramavtalsparter. I rollen som projektledare förutsätts du också vara delaktig i verksamhetsutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning om minst 180 hp inom bygg eller fastighet. Du har även minst 2 års dokumenterad erfarenhet inom bygg- eller fastighetsbranschen. Det är meriterande med erfarenhet av projekt med fokus på hållbar utveckling (ekologi, ekonomi, socialt) samt erfarenhet av upphandling av entreprenader enligt lagen om offentlig upphandling. Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift är krav för tjänsten.
Vi söker dig som trivs i en social arbetsroll samt har en fallenhet för att skapa goda relationer både internt och externt. Du tycker om att samarbeta, stötta och serva både interna och externa motparter och beställare. För att lyckas och trivas i rollen som projektledare behöver du vara bra på att planera och organisera, vara kostnadsmedveten, flexibel, lyhörd och ödmjuk. Du är en person som ser till att leverera resultat och uppfyller kundförväntningar utifrån satta mål och ramar. Du är intresserad av fastigheter och teknisk utveckling och tar ett helhetsansvar.
Eftersom allt Malmö stad gör grundar sig i våra värdeord respekt, engagemang och kreativitet är det viktigt att dessa värden känns lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Om arbetsplatsen
Stadsfastigheters 190 anställda förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg och kultur. Beståndet uppgår till över 1,8 miljoner kvadratmeter och omsätter årligen ca 2 miljarder kronor. Vår viktigaste uppgift är att tillgodose våra lokalnyttjares behov av väl fungerande lokaler.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Möjlighet till distansarbete: Ja utifrån verksamhetens behov
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
På serviceförvaltningen erbjuder vi möjlighet till distansarbete, förutsatt att det fungerar för verksamheten och passar dina individuella förutsättningar. I denna tjänst finns det möjlighet till distansarbete på deltid efter dialog med din chef.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Ersättning
